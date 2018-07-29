УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты

Состоялись очередные матчи второго тура УПЛ. «Шахтер» всухую обыграл новичка турнира из Киева. Один из голов за дончан забил перешедший этим летом из киевского «Динамо» Алуизио Мораес.

Другой дебютант соревнования «Десна» в гостях тоже крупно обыграла соперника. «Мариуполь» сумел поразить чужие ворота лишь однажды.

Чемпионат Украины. УПЛ. 2-й тур

Карпаты – Черноморец – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Швед, 16.

Олимпик – Ворскла – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Балашов, 52.

Мариуполь – Десна – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Хлебас, 3; 0:2 – Хлебас, 22; 0:3 – Филиппов, 59; 1:3 – Вакула, 68; 1:4 – Филиппов, 78.

Шахтер – Арсенал – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мораес, 10; 2:0 – Фернандо, 32; 3:0 – Тайсон, 37.

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