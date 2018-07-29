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Мариуполь - Десна

29.07.2018, Воскресенье, 19:30 мск Мариуполь, стадион Ильичевец Украина. Премьер-лига, 2 тур Мариуполь - Десна
Украина. Первая лига (2015/2016)
22 тур
16 апреля, суббота 17:00 Десна 0:1 Мариуполь
7 тур
23 сентября, среда 17:00 Мариуполь 0:1 Десна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 23 19 3 1 53:9 +44 60
2. Динамо К 23 17 2 4 43:13 +30 53
3. Александрия 23 12 5 6 31:20 +11 41
4. Мариуполь 23 9 6 8 27:35 -8 33
5. Заря 23 8 8 7 30:23 +7 32
6. Десна 23 9 4 10 25:24 +1 31
7. Львов 23 7 9 7 21:23 -2 30
8. Ворскла 23 9 2 12 18:32 -14 29
9. Карпаты 23 6 6 11 30:37 -7 24
10. Олимпик Дн 23 4 8 11 25:35 -10 20
11. Черноморец Од 23 4 4 15 13:37 -24 16
12. Арсенал К 23 4 3 16 15:43 -28 15
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