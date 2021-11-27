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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Десна
Черноморец - Десна: обзор матча 27 ноября 2021
Черноморец
27.11.2021, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Десна
27'
А. Тотовицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Десна
Желтая карточка
Е. Исаенко
90'
+1
Желтая карточка
В. Дубко
86'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Б. Вачиберадзе
81'
71'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
И. Шевцов
71'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
Ф. Будковский
Замена
В. Дубко
️️️️
М. Кадири
68'
Замена
Д. Кузик
️️️️
Р. Вантух
68'
Желтая карточка
Р. Вантух
59'
Желтая карточка
Б. Вачиберадзе
48'
46'
Замена
Л. Арвеладзе
️️️️
В. Волошин
32'
Желтая карточка
С. Болбат
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Тотовицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
17
Роман Вантух
ЦП
10
Артур Авагимян
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Десна
72
Igor Litovka
ВР
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
15
Викентий Волошин
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
17
Денис Кузик
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
37
Валерий Дубко
ЦФ
6
Богдан Белошевский
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Десна
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
1-5-2-3
40
Биловар
6
Кадири
91
Михайленко
8
Смирный
8
Вачиберадзе
10
Авагимян
17
Вантух
14
Цитаишвили
22
Путря
12
Кучерук
19
Ванат
1-5-1-3
72
50
Болбат
8
44
Цымбалюк
15
Волошин
9
45
Калитвинцев
5
Тотовицкий
90
Шевцов
28
Будковский
33
17
Вантух
17
Кузик
17
Кузик
17
Вантух
8
Вачиберадзе
14
Кравченко
14
Кравченко
8
Вачиберадзе
6
Кадири
37
Дубко
37
Дубко
6
Кадири
15
Волошин
9
Арвеладзе
9
Арвеладзе
15
Волошин
28
Будковский
0
0
28
Будковский
90
Шевцов
21
Безбородько
21
Безбородько
90
Шевцов
Остались в запасе
Черноморец
Десна
30
Данил Варакута
ВР
45
Максим Брагару
ЦП
6
Богдан Белошевский
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
45
Максим Брагару
ЦП
6
Богдан Белошевский
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Остались в запасе
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Статистика матча Черноморец - Десна
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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