Юрий Мороз
Тренер
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Мороз
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|8 февраля 1970
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Мороз
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|8 февраля 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Черноморец
|13
|2
|7
|4
|Дата
|Матч
|23.08.2022
|Черноморец
|0 : 1
|Верес
|27.08.2022
|Металлист 1925
|0 : 0
|Черноморец
|04.09.2022
|Черноморец
|1 : 1
|Ингулец
|10.09.2022
|Шахтер
|2 : 1
|Черноморец
|02.10.2022
|Черноморец
|1 : 2
|Александрия
|08.10.2022
|Ворскла
|2 : 1
|Черноморец
|18.10.2022
|Черноморец
|0 : 4
|Заря
|24.10.2022
|Колос
|1 : 1
|Черноморец
|30.10.2022
|Днепр-1
|1 : 0
|Черноморец
|06.11.2022
|Черноморец
|0 : 3
|Динамо
|10.11.2022
|Минай
|0 : 1
|Черноморец
|14.11.2022
|Черноморец
|2 : 0
|Львов
|25.11.2022
|Черноморец
|0 : 0
|Металлист