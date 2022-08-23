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    Юрий Мороз

    Тренер
    Имя Юрий
    Фамилия Мороз
    Гражданство Украина
    Дата рождения 8 февраля 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Черноморец 13 2 7 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2022 Черноморец 0 : 1 Верес
    27.08.2022 Металлист 1925 0 : 0 Черноморец
    04.09.2022 Черноморец 1 : 1 Ингулец
    10.09.2022 Шахтер 2 : 1 Черноморец
    02.10.2022 Черноморец 1 : 2 Александрия
    08.10.2022 Ворскла 2 : 1 Черноморец
    18.10.2022 Черноморец 0 : 4 Заря
    24.10.2022 Колос 1 : 1 Черноморец
    30.10.2022 Днепр-1 1 : 0 Черноморец
    06.11.2022 Черноморец 0 : 3 Динамо
    10.11.2022 Минай 0 : 1 Черноморец
    14.11.2022 Черноморец 2 : 0 Львов
    25.11.2022 Черноморец 0 : 0 Металлист
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