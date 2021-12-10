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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Десна
Ингулец - Десна: обзор матча 10 декабря 2021
Ингулец
10.12.2021, пятница, 20:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Десна
34'
Д. Поспелов
47'
П. Полегенько
56'
M. Dehtiarov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Десна
90'
+1
Желтая карточка
O. Safronov
Вторая желтая
Е. Опанасенко
85'
Желтая карточка
Е. Опанасенко
77'
75'
Замена
И. Шевцов
️️️️
Д. Безбородько
71'
Желтая карточка
Е. Селин
69'
Желтая карточка
M. Dehtiarov
69'
Замена
Е. Картушов
️️️️
Л. Арвеладзе
Желтая карточка
I. Kovalenko
62'
56'
ГОЛ! 2:1!
M. Dehtiarov
Пас отдал
Ф. Будковский
ГОЛ! 2:0!
П. Полегенько
47'
46'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Е. Цымбалюк
ГОЛ! 1:0!
Д. Поспелов
Пас отдал
П. Полегенько
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
80
Vladislav Lupashko
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Десна
50
Сергей Болбат
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
15
Викентий Волошин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
24
Иван Головкин
ЦП
77
Владислав Шарай
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
3-5
39
Опанасенко
60
Поспелов
28
Полегенько
10
Козак
99
76
Шишка
80
0
1-5-5
50
Болбат
9
Арвеладзе
15
Волошин
80
Юрченко
9
44
Цымбалюк
21
Безбородько
0
33
Селин
33
80
9
Арвеладзе
11
Картушов
11
Картушов
9
Арвеладзе
21
Безбородько
90
Шевцов
90
Шевцов
21
Безбородько
44
Цымбалюк
28
Будковский
28
Будковский
44
Цымбалюк
Остались в запасе
Ингулец
Десна
1
Yevgen Galchuk
ВР
24
Иван Головкин
ЦП
77
Владислав Шарай
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
72
Igor Litovka
ВР
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
16
Yevgen Belich
ЦФ
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Yevgen Galchuk
ВР
24
Иван Головкин
ЦП
77
Владислав Шарай
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
16
Yevgen Belich
ЦФ
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ингулец - Десна
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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