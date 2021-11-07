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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Десна
Львов - Десна: обзор матча 07 ноября 2021
Львов
07.11.2021, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Десна
52'
В. Калитвинцев
82'
T. Zaviysky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Десна
90'
+3
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
В. Калитвинцев
Красная карточка
А. Романчук
90'
+2
82'
ГОЛ! 0:2!
T. Zaviysky
Пас отдал
Ф. Будковский
80'
Замена
Е. Селин
️️️️
А. Тотовицкий
Замена
Чина
️️️️
С. Политыло
76'
Замена
А. Ременяк
️️️️
А. Бусько
69'
62'
Замена
Л. Арвеладзе
️️️️
И. Шевцов
Замена
A.
️️️️
А. Зозуля
54'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
Н. Ныч
54'
52'
ГОЛ! 0:1!
В. Калитвинцев
46'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Д. Безбородько
Желтая карточка
А. Зозуля
40'
Желтая карточка
Н. Ныч
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
6
Mihai Leca
ЦЗ
24
Андрей Бусько
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
Десна
15
Александр Масалов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
90
Илья Шевцов
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Львов
3
Энес Махмутович
ЦЗ
89
Чина
ПВ
10
Alvaro
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
0
O. Kovtun
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
1-3-5
6
24
Бусько
89
Политыло
6
Довгий
9
Зозуля
45
Якимец
15
Ныч
25
Брикнер
3
Романчук
2-4-1-4
50
Болбат
15
Масалов
8
9
45
Калитвинцев
44
Цымбалюк
5
Тотовицкий
21
Безбородько
33
80
90
Шевцов
89
Политыло
89
Чина
89
Чина
89
Политыло
9
Зозуля
10
10
9
Зозуля
15
Ныч
55
Крушинский
55
Крушинский
15
Ныч
24
Бусько
9
Ременяк
9
Ременяк
24
Бусько
90
Шевцов
9
Арвеладзе
9
Арвеладзе
90
Шевцов
45
Калитвинцев
0
0
45
Калитвинцев
5
Тотовицкий
33
Селин
33
Селин
5
Тотовицкий
21
Безбородько
28
Будковский
28
Будковский
21
Безбородько
Остались в запасе
Львов
Десна
3
Энес Махмутович
ЦЗ
12
Орест Костик
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
0
O. Kovtun
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
16
Yevgen Belich
ЦФ
Остались в запасе
3
Энес Махмутович
ЦЗ
12
Орест Костик
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
0
O. Kovtun
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
16
Yevgen Belich
ЦФ
Статистика матча Львов - Десна
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
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Львов
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2024.08.07 14:00
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Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
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2018.08.26 21:31
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
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2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
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