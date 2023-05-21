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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Львов
Рух - Львов: обзор матча 21 мая 2023
Рух
21.05.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Львов
77'
С. Симинин (АГ)
85'
В. Рунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Львов
90'
Замена
Т. Михавко
️️️️
С. Симинин
ГОЛ! 2:0!
В. Рунич
85'
80'
Замена
Р. Михайлов
️️️️
Я. Богунов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Симинин
77'
Замена
О. Притула
️️️️
М. Мысык
68'
Замена
И. Квасница
️️️️
Ф. Альваренга
60'
Замена
В. Холод
️️️️
Р. Дидык
46'
Замена
В. Рунич
️️️️
Я. Карабин
46'
Желтая карточка
Р. Дидык
39'
29'
Желтая карточка
Я. Богунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
30
Таллес
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Львов
23
Александр Рыбка
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
33
Артем Мильченко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ЦФ
Львов
43
Илья Ольховый
ВР
32
Тарас Михавко
ЦЗ
19
Роман Михайлов
ЛВ
27
Виталий Михайлов
АП
8
Ивиан Свржняк
АП
3-2-1-3
79
Панькив
73
Лях
29
Дидык
92
Слюбик
6
Пидгурский
20
Сапуга
19
Карабин
33
Мысык
30
Таллес
18
Альваренга
4-1-3-1
23
Рыбка
26
Никитюк
30
Симинин
45
Сасовский
17
Кузик
33
Мильченко
9
Ременяк
11
Грисьо
11
Богунов
19
Бугай
29
Дидык
44
Холод
44
Холод
29
Дидык
33
Мысык
10
Притула
10
Притула
33
Мысык
19
Карабин
11
Рунич
11
Рунич
19
Карабин
18
Альваренга
11
Квасница
11
Квасница
18
Альваренга
30
Симинин
32
Михавко
32
Михавко
30
Симинин
11
Богунов
19
Михайлов
19
Михайлов
11
Богунов
Остались в запасе
Рух
Львов
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
70
Юрий Климчук
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
43
Илья Ольховый
ВР
27
Виталий Михайлов
АП
8
Ивиан Свржняк
АП
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
70
Юрий Климчук
ЛВ
Остались в запасе
43
Илья Ольховый
ВР
27
Виталий Михайлов
АП
8
Ивиан Свржняк
АП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Рух - Львов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Скиф
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