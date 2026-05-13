14.05.2026, четверг, 13:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Кудровка
Кудровка
3-1-2-2-2
37
Яшков
55
74
Фарина
39
Мачелюк
19
Думанюк
14
8
10
Козак
14
Глущенко
24
Овусу
22
Векляк
2-2-1-3-2
28
93
Роман
17
Слюсар
23
Копина
6
Пидгурский
56
11
Алмазбеков
30
Таллес
14
Диалло
9
10
Притула
23
Гусев
23
Гусев
14
Глущенко
21
Беляев
21
Беляев
14
Глущенко
21
Нагнойный
21
Нагнойный
8
20
Свитюха
20
Свитюха
8
24
Овусу
77
77
24
Овусу
14
Диалло
65
65
14
Диалло
56
75
Китела
75
Китела
56
9
50
50
9
17
Слюсар
20
20
17
Слюсар
11
Алмазбеков
11
Рунич
11
Рунич
11
Алмазбеков
Остались в запасе
Кудровка
Рух
73
Mykhailo Kulyk
ВР
29
Victor Adeoye
ЦЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
12
Oleksiy Vorobyov
ВР
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
29
Victor Adeoye
ЦЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Остались в запасе
12
Oleksiy Vorobyov
ВР
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Кудровка - Рух
5
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Руха», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Рух»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»