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  • «Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 11:50
Кудровка
14.05.2026, четверг, 13:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Рух
10' A. Storchous 13' A. Storchous
86' В. Роман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
19
Артур Думанюк
ОП
14
Kaya Makosso
ЦП
8
A. Storchous
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
22
Богдан Векляк
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
14
Самба Диалло
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
56
Maksym Boiko
ЦП
10
Остап Притула
АП
30
Таллес
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Кудровка
73
Mykhailo Kulyk
ВР
29
Victor Adeoye
ЦЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ПЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
21
Александр Беляев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Рух
12
Oleksiy Vorobyov
ВР
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
50
Ivan Denysov
ЦП
20
Vlad Raileanu
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
3-1-2-2-2
37
Яшков
55
74
Фарина
39
Мачелюк
19
Думанюк
14
8
10
Козак
14
Глущенко
24
Овусу
22
Векляк
2-2-1-3-2
28
93
Роман
17
Слюсар
23
Копина
6
Пидгурский
56
11
Алмазбеков
30
Таллес
14
Диалло
9
10
Притула
23
Гусев
23
Гусев
14
Глущенко
21
Беляев
21
Беляев
14
Глущенко
21
Нагнойный
21
Нагнойный
8
20
Свитюха
20
Свитюха
8
24
Овусу
77
77
24
Овусу
14
Диалло
65
65
14
Диалло
56
75
Китела
75
Китела
56
9
50
50
9
17
Слюсар
20
20
17
Слюсар
11
Алмазбеков
11
Рунич
11
Рунич
11
Алмазбеков
Остались в запасе
Кудровка
Рух
73
Mykhailo Kulyk
ВР
29
Victor Adeoye
ЦЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
12
Oleksiy Vorobyov
ВР
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
29
Victor Adeoye
ЦЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Остались в запасе
12
Oleksiy Vorobyov
ВР
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Кудровка - Рух
5
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Руха», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка»«Рух»

«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Кудровка
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