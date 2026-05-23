24 мая в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги встретятся «Полесье» и «Рух». Хозяева занимают 3-е место с 56 очками – зона Лиги Конференций. Гости располагаются на 14-й строчке с 21 очком – уже вылетели. «Полесье» борется за бронзу, а «Рух» доигрывает сезон в Первой лиге.

«Полесье»

Житомирский клуб проводит исторический сезон – 3-е место, борьба за бронзу. Дома «Полесье» – просто крепость: не проигрывают в 12 из 13 последних матчей на своeм поле. Атака стабильна: 8 голов за последние 5 игр (1.60 в среднем). Николай Гайдучик (10 голов) – главная угроза.

Оборона тоже в порядке – 1.00 пропущенный в среднем. В первом круге «Полесье» уступило «Руху» (0:1) на выезде – неприятный осадок. Сейчас дома они обязаны брать реванш. Мотивация запредельная – бронза на кону.

«Рух»

Львовский клуб переживает катастрофу – 14-е место, 21 очко, вылет уже оформлен. Команда не может выиграть 15 матчей подряд! Атака мертва: 3 гола за последние 5 матчей (0.60 в среднем). Оборона – решето: 10 пропущенных (2.00 в среднем), и пропускают в 22 из 24 последних матчей.

Но есть парадокс: «Рух» имеет фантастическую статистику против «Полесья» – 3 победы подряд в очных встречах, и 3 последних матча без пропущенных голов от житомирцев! В первом круге они выиграли 1:0. Это психологический блок для хозяев. Однако сейчас «Рух» уже в отпуске и без сил.

Факты о командах:

«Полесье»

Занимает 3-е место, 56 очков – борьба за бронзу

Не проигрывает в 12 из 13 последних матчей дома

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Николай Гайдучик (10 голов)

«Рух»

Занимает 14-е место (вылет), 21 очко

Пятнадцать матчей без побед – тотальный кризис

Пропускает в 22 из 24 последних матчей

Три победы подряд над «Полесьем» – удивительная серия

В среднем: 0.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

«Рух» побеждает в 3 последних очных матчах против «Полесья»

«Рух» не пропускает в 3 последних встречах – 0 голов от «Полесья»

«Рух» забивает в 6 последних матчах против «Полесья»

Прогноз на матч «Полесье» – «Рух»

«Полесье» борется за бронзу, «Рух» уже давно в Первой лиге. Разница в классе и мотивации – колоссальная. Хозяева дома – крепость (12 из 13 матчей без поражений). Гости не могут выиграть 15 матчей подряд, атака не работает, оборона дырявая.

НО есть «но». «Рух» – кошмарный соперник для «Полесья». 3 победы подряд, 0 пропущенных голов в последних 3 встречах. Это психологический барьер. Однако текущая форма гостей настолько ужасна, что даже эта серия вряд ли спасeт.

Скорее всего, «Полесье» наконец-то прервeт свою чeрную серию против «Руха» и добьeтся уверенной победы за счeт свежести, мотивации и домашних стен. Гости могут забить гол престижа (они забивают «Полесью» в 6 последних матчах), но это не спасeт их от разгрома.

Рекомендованные ставки: