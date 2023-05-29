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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Ингулец
Львов - Ингулец: обзор матча 29 мая 2023
Львов
29.05.2023, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Ингулец
52'
М. Ковалев (П)
71'
А. Ситало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Львов - Ингулец
90'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
А. Ситало
84'
Замена
И. Головкин
️️️️
А. Коробенко
Замена
В. Михайлов
️️️️
А. Мильченко
76'
Замена
Т. Михавко
️️️️
Р. Никитюк
76'
75'
Желтая карточка
Е. Запорожец
74'
Замена
В. Сидоренко
️️️️
Д. Нагиев
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Ситало
Пас отдал
А. Козак
Замена
А. Беляев
️️️️
А. Ременяк
65'
Замена
Р. Михайлов
️️️️
Я. Богунов
65'
55'
Желтая карточка
В. Клименко
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Ковалев
46'
Замена
В. Клименко
️️️️
В. Близниченко
46'
Замена
А. Смоляков
️️️️
М. Мельничук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
43
Илья Ольховый
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
33
Артем Мильченко
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Львов
23
Александр Рыбка
ВР
12
Volodymyr Sharun
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
24
Maksym Mudryi
ЦЗ
19
Роман Михайлов
ЛВ
6
Ахмед Алибеков
ОП
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
91
Vyshynskyi Bohdan-Yulian
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
27
Виталий Михайлов
АП
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
21
Владислав Клименко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
97
Денис Резепов
АП
24
Иван Головкин
ПВ
21
Данил Кравчук
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
4-1-3-2
43
Ольховый
17
Кузик
30
Симинин
45
Сасовский
26
Никитюк
33
Мильченко
11
Богунов
7
Мишенко
11
Грисьо
19
Бугай
9
Ременяк
3-1-2-3-1
12
Паламарчук
33
Нагиев
55
Ковалев
91
Мельничук
23
Кучеренко
5
Запорожец
28
Коробенко
10
Козак
7
Козыренко
7
Близниченко
17
Ситало
26
Никитюк
32
Михавко
32
Михавко
26
Никитюк
9
Ременяк
21
Беляев
21
Беляев
9
Ременяк
33
Мильченко
27
Михайлов
27
Михайлов
33
Мильченко
11
Богунов
19
Михайлов
19
Михайлов
11
Богунов
91
Мельничук
29
Смоляков
29
Смоляков
91
Мельничук
33
Нагиев
26
Сидоренко
26
Сидоренко
33
Нагиев
7
Близниченко
21
Клименко
21
Клименко
7
Близниченко
28
Коробенко
24
Головкин
24
Головкин
28
Коробенко
17
Ситало
21
Кравчук
21
Кравчук
17
Ситало
Остались в запасе
Львов
Ингулец
23
Александр Рыбка
ВР
12
Volodymyr Sharun
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
24
Maksym Mudryi
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
91
Vyshynskyi Bohdan-Yulian
ЦП
31
Олег Билык
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Олег Осипенко
ЛВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
12
Volodymyr Sharun
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
24
Maksym Mudryi
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
91
Vyshynskyi Bohdan-Yulian
ЦП
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Олег Осипенко
ЛВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Львов - Ингулец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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