Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»

Защитник «Карпат» Артем Федецкий рассказал о предложении переехать в российский клуб.

«У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения – очень хороший. Но не все считается в деньгах. Я уверен, что кто-то может сказать, что он герой, уже заработал, чтобы такое говорить. Нет.

Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану. Нет, ребятки, не на того нарвались», – сказал Федецкий.