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    Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»

    Защитник «Карпат» Артем Федецкий рассказал о предложении переехать в российский клуб.

    «У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения – очень хороший. Но не все считается в деньгах. Я уверен, что кто-то может сказать, что он герой, уже заработал, чтобы такое говорить. Нет.

    Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану. Нет, ребятки, не на того нарвались», – сказал Федецкий.

    Источник: YouTube-канал «Трендец»

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии37
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      Рейтинг: +4009

      piligrim1986 1 минуту назад

      о, укропиньо прям кремень

      0
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      Рейтинг: +9529

      sssrspartak 3 минуты назад

      АС ЕПТ!ДА НА ФИГА ТЫ СДАЛСЯ В РОССИИ!ИДИ К ПЕТЬКЕ ДА И ЦАЛУЙ ЕГО!!

      0
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      Рейтинг: +921

      ухоженный крокодил 4 минуты назад

      И кстати, вся эта история меня бесит.
      2 года назад ездил в Москву, не важно, в вагоне ресторане угощал болел разных клубов алко.
      И так, среди прочих оказался бандера =))
      Короче полный отморозок. Жаль но мне помешали, хотел его с поезда скинуть.

      1
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      Рейтинг: +18949

      gol_kak_sokol 9 минут назад

      Бомбардир за отсутствием новостей стал побираться по ю-тюб каналам и тиражировать х. знает что.

      1
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      Рейтинг: +4094

      батог 13 минут назад

      Представляешь, пришлось бы перестать "скакать"! "Москалем" бы стал ! А так скачи, да скачи себе !

      1
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      Рейтинг: +921

      ухоженный крокодил 18 минут назад

      Клоун.
      Символизирует украинскую власть.

      2
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      Рейтинг: +10069

      bset 19 минут назад

      То есть все легионеры, играющие в России, раздвинули ножки?) Сейчас власть на Украине сменится, Ракицкого вновь начнут звать в сборную. Тогда сам же будешь бегать свои услуги предлагать.

      3
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      Рейтинг: +226

      maratagliulin 20 минут назад

      Он в Украине никому не нужен, а рассказывает о московских клубах. И, кстати, никакой он не воспитанник Шахтера

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      Рейтинг: +4904

      Skull_Boy > maratagliulin 7 минут назад

      2001-2003 - ДЮСШ Шахтер Донецк и не надо тут ляля

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      Рейтинг: +4904

      Skull_Boy 30 минут назад

      Что это за чм0 такое

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      Рейтинг: +921

      ухоженный крокодил > Skull_Boy 13 минут назад

      Бандера он, е.банное.

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      Рейтинг: +3807

      ilichkadr > Skull_Boy 2 минуты назад

      Это и есть патриот нынешней власти в Украине. Ну, и транслирующий его YouTube-канал «Трендец» соответствующий. Тындец подкрался незаметно, пора раздвигать ягодицы и к соседям в Европу на сбор клубники.

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      Рейтинг: +4804

      mihail200606 34 минуты назад

      наверное с раздвинутыми ножками неудобно двигаться то)) тем более из Карпат до Москвы, далековато.. Опоздал бы на подписание контракта..))

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