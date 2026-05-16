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«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05

16 мая 2026 11:38
Рух - Александрия
17 мая 2026, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 29 тур
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3.05
Ничья
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17 мая состоится матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» примет «Александрию». Обе команды находятся в зоне вылета и переживают катастрофический спад. Это битва аутсайдеров за шесть очков, где цена ошибки максимальна.

«Рух»

Львовяне попали в глубочайший кризис и не побеждают на протяжении 14 последних матчей. Команда пропускает в 21 из 23 последних встреч и забила всего 2 мяча в 5 последних матчах (0,40 в среднем). Виталий Роман с 4 голами в 19 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После поражений от «Кудровки» (1:2), «Зари» (1:2), «Карпат» (0:3) и «Кривбасса» (0:3) команда занимает 14-е место. «Рух» пропускает в среднем 2,00 мяча за игру, но не проигрывает «Александрии» в 5 последних очных матчах и забивает в 4 из них.

«Александрия»

Александрийцы также переживают катастрофический сезон. Команда проиграла 3 последних матча подряд и пропускает в 19 турах кряду. В последних 5 встречах «Александрия» забила 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустила 11 (2,20). Теди Цара с 5 голами в 28 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После поражений от «Зари» (1:2), «Полесья» (1:2), «Колоса» (0:3) и «Вереса» (0:3) команда занимает 15-е место. «Александрия» не проигрывает «Руху» в 8 из 10 последних личных встреч, но текущая форма не внушает оптимизма.

Факты о командах:

«Рух»

  • Без побед в 14 последних матчах
  • Забил всего 2 гола в 5 последних встречах
  • Пропускает в 21 из 23 последних матчей
  • Не проигрывает «Александрии» в 5 последних очных матчах

«Александрия»

  • Проигрышная серия из 3 матчей
  • Пропускает в 19 последних турах
  • Пропускает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает «Руху» в 8 из 10 последних личных встреч

История противостояний

  • «Рух» не проигрывает в 5 последних очных матчах
  • «Рух» забивает в 4 последних личных встречах
  • «Александрия» не проигрывает в 8 из 10 последних очных встреч

Прогноз на матч «Рух» – «Александрия»

Битва двух худших команд лиги. «Рух» не побеждает 14 матчей, «Александрия» проиграла 3 последних встречи. Обе команды ужасно играют в обороне. Учитывая, что «Рух» не проигрывает в 5 последних очных матчах, а «Александрия» пропускает в 19 турах подряд, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.05
  • Обе забьют – да

3.05
Ничья
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Александрия Рух
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