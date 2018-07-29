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Карпаты - Черноморец

29.07.2018, Воскресенье, 17:00 мск Львов, стадион Украина Украина. Премьер-лига, 2 тур Карпаты - Черноморец
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа B
30 тур
5 мая, суббота 17:00 Черноморец 1:1 Карпаты
25 тур
31 марта, суббота 14:00 Карпаты 3:1 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
24 февраля, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Карпаты
10 тур
24 сентября, воскресенье 19:30 Карпаты 1:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
19 тур
26 февраля, воскресенье 15:00 Черноморец 1:0 Карпаты
8 тур
17 сентября, суббота 17:00 Карпаты 0:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
17 тур
5 марта, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Карпаты
4 тур
8 августа, суббота 19:30 Карпаты 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
10 мая, воскресенье 17:00 Карпаты 2:0 Черноморец
10 тур
7 декабря, воскресенье 18:00 Черноморец 0:0 Карпаты
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Черноморец 0:0 Карпаты
15 тур
3 ноября, воскресенье 21:30 Карпаты 1:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 19:30 Карпаты 1:2 Черноморец
5 тур
11 августа, суббота 22:30 Черноморец 1:1 Карпаты
Украина. Датагруп Кубок (2011/2012)
1/4 финала
11 апреля, среда 21:00 Карпаты 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
17 тур
19 ноября, суббота 20:30 Черноморец 2:2 Карпаты
2 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Карпаты 1:1 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
2 апреля, пятница 20:00 Карпаты 1:1 Черноморец
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 1:1 Карпаты
Чемпионат Украины (2008/2009)
18 тур
1 марта, воскресенье 16:00 Карпаты 3:0 Черноморец
3 тур
1 августа, пятница 20:00 Черноморец 3:0 Карпаты
Чемпионат Украины (2007/2008)
29 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Карпаты 2:0 Черноморец
14 тур
26 октября, пятница 19:00 Черноморец 4:0 Карпаты
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 23 19 3 1 53:9 +44 60
2. Динамо К 23 17 2 4 43:13 +30 53
3. Александрия 23 12 5 6 31:20 +11 41
4. Мариуполь 23 9 6 8 27:35 -8 33
5. Заря 23 8 8 7 30:23 +7 32
6. Десна 23 9 4 10 25:24 +1 31
7. Львов 23 7 9 7 21:23 -2 30
8. Ворскла 23 9 2 12 18:32 -14 29
9. Карпаты 23 6 6 11 30:37 -7 24
10. Олимпик Дн 23 4 8 11 25:35 -10 20
11. Черноморец Од 23 4 4 15 13:37 -24 16
12. Арсенал К 23 4 3 16 15:43 -28 15
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