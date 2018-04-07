Черноморец - Олимпик

|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|20:30
|Черноморец
|2:1
|Олимпик
|5 тур
|13 августа, воскресенье
|19:30
|Олимпик
|1:0
|Черноморец
|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|20:30
|Черноморец
|2:1
|Олимпик
|5 тур
|13 августа, воскресенье
|19:30
|Олимпик
|1:0
|Черноморец
|6 тур
|6 мая, суббота
|14:00
|Олимпик
|1:0
|Черноморец
|1 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Черноморец
|0:0
|Олимпик
|15 тур
|19 ноября, суббота
|15:00
|Олимпик
|1:0
|Черноморец
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|3:0
|Олимпик
|14 тур
|7 ноября, суббота
|15:00
|Черноморец
|0:2
|Олимпик
|1 тур
|18 июля, суббота
|17:00
|Олимпик
|2:2
|Черноморец
|14 тур
|29 ноября, суббота
|15:00
|Олимпик
|2:1
|Черноморец
|1 тур
|26 июля, суббота
|20:00
|Черноморец
|4:0
|Олимпик
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Александрия
|10
|6
|4
|0
|13:4
|+9
|22
|2.
|Карпаты
|10
|5
|3
|2
|15:10
|+5
|18
|3.
|Звезда К
|10
|3
|3
|4
|9:9
|0
|12
|4.
|Черноморец Од
|10
|3
|2
|5
|10:13
|-3
|11
|5.
|Сталь
|10
|3
|2
|5
|8:12
|-4
|11
|6.
|Олимпик Дн
|10
|2
|2
|6
|5:12
|-7
|8