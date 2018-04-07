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Черноморец - Олимпик

07.04.2018, Суббота, 17:00 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Плей-офф, 26 тур Черноморец - Олимпик
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 20:30 Черноморец 2:1 Олимпик
5 тур
13 августа, воскресенье 19:30 Олимпик 1:0 Черноморец
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
6 тур
6 мая, суббота 14:00 Олимпик 1:0 Черноморец
1 тур
1 апреля, суббота 17:00 Черноморец 0:0 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
15 тур
19 ноября, суббота 15:00 Олимпик 1:0 Черноморец
4 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Черноморец 3:0 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
14 тур
7 ноября, суббота 15:00 Черноморец 0:2 Олимпик
1 тур
18 июля, суббота 17:00 Олимпик 2:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
14 тур
29 ноября, суббота 15:00 Олимпик 2:1 Черноморец
1 тур
26 июля, суббота 20:00 Черноморец 4:0 Олимпик
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Александрия 10 6 4 0 13:4 +9 22
2. Карпаты 10 5 3 2 15:10 +5 18
3. Звезда К 10 3 3 4 9:9 0 12
4. Черноморец Од 10 3 2 5 10:13 -3 11
5. Сталь 10 3 2 5 8:12 -4 11
6. Олимпик Дн 10 2 2 6 5:12 -7 8
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