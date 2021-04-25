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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Олимпик
Заря - Олимпик: обзор матча 25 апреля 2021
Заря
25.04.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Олимпик
12'
В. Юрченко (П)
71'
Ш. Захеди
54'
И. Каргбо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Олимпик
Замена
А. Руфати
️️️️
А. Саядманеш
90'
+2
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
В. Юрченко
77'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Захеди
Пас отдал
М. Лунев
71'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Гладкий
67'
Замена
М. Лунев
️️️️
В. Кабаев
67'
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Каргбо
Желтая карточка
Д. Фаворов
53'
46'
Замена
И. Каргбо
️️️️
Бенито
Желтая карточка
В. Кабаев
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Юрченко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
22
Никола Васили
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
20
Максим Казаков
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Олимпик
12
Бетим Халими
ВР
22
Богдан Векляк
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
30
Таллес
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
4-3-1-2
22
Васили
6
Леовигилдо
45
Фаворов
15
Вернидуб
4
Ханна
80
Юрченко
29
Назарина
10
Кочергин
22
Кабаев
20
Гладкий
17
Саядманеш
2-1-4-1-2
13
Кичак
18
13
Зотько
55
Экра
42
Пасич
14
89
Политыло
8
Бабенко
22
Бенито
34
Нкенг
5
17
Саядманеш
5
Руфати
5
Руфати
17
Саядманеш
80
Юрченко
21
Иванисеня
21
Иванисеня
80
Юрченко
20
Гладкий
7
Захеди
7
Захеди
20
Гладкий
22
Кабаев
14
Лунев
14
Лунев
22
Кабаев
22
Бенито
77
Каргбо
77
Каргбо
22
Бенито
Остались в запасе
Заря
Олимпик
40
Ловро Квек
ОП
20
Максим Казаков
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
30
Таллес
АП
22
Богдан Векляк
ЦЗ
12
Бетим Халими
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Остались в запасе
40
Ловро Квек
ОП
20
Максим Казаков
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Остались в запасе
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
30
Таллес
АП
22
Богдан Векляк
ЦЗ
12
Бетим Халими
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Заря - Олимпик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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