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    «Олимпик» снялся с чемпионата Украины

    Донецкий «Олимпик» объявил о приостановке деятельности клуба и отказе от участия в УПЛ.

    «Дорогие друзья, нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона! Это непростой, но вместе с тем – обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце.

    Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена.

    Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку. Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб «Олимпик» снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями.

    А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что «Олимпик» навсегда останется в его истории!» – заявил президент клуба Владислав Гельзин.

    • «Олимпик» был основан в июне 2001 года в Донецке.
    • Команда дебютировала в УПЛ в 2014 году.
    • Прошлый сезон дончане завершили на 13-м месте в чемпионате.
    • В клубе работал Яя Туре. Он входил в тренерский штаб.

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    Источник: Официальный сайт «Олимпика»

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