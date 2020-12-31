«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров

Конкретно так, по-взрослому!!!
Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин выступил после матча 17-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1). По его мнению, судейская бригада не засчитала его команде по правилам забитый гол.
«[Обращаясь к дававшему послематчевое интервью главному тренеру «Олимпика» Юрию Калитвинцеву] скажи, что пидорас судья оторвал голову. Так и говори, че ты стесняешься? Что вы все молчите [обращаясь к журналистам]? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяют.
Сука, для чего этот пидорас итальянец [вероятнее всего, президент имеет в виду главу комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи] находится у нас в стране? Меняйте, сука, их всех», – такая речь Гельзина прозвучала в эфире телеканала «Футбол 1, 2, 3».
- Лучи работает в ФФУ с 2010 года.
- Гельзин занимает пост президента «Олимпика» с 2001 года, сам играл за команду с 2003 по 2016 год.
- «Олимпик» в УПЛ идет 8-м.