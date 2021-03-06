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  • «Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров

«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров

6 марта 2021, 21:57
17

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин выступил после матча 17-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1). По его мнению, судейская бригада не засчитала его команде по правилам забитый гол.

«[Обращаясь к дававшему послематчевое интервью главному тренеру «Олимпика» Юрию Калитвинцеву] скажи, что пидорас судья оторвал голову. Так и говори, че ты стесняешься? Что вы все молчите [обращаясь к журналистам]? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяют.

Сука, для чего этот пидорас итальянец [вероятнее всего, президент имеет в виду главу комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи] находится у нас в стране? Меняйте, сука, их всех», – такая речь Гельзина прозвучала в эфире телеканала «Футбол 1, 2, 3».

  • Лучи работает в ФФУ с 2010 года.
  • Гельзин занимает пост президента «Олимпика» с 2001 года, сам играл за команду с 2003 по 2016 год.
  • «Олимпик» в УПЛ идет 8-м.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Олимпик Шахтер Гельзин Владислав
Комментарии (17)
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ySS
1615058653
Везде одинаково
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DOCTOR PENALTY
1615061823
Конкретно так, по-взрослому!!!
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GoLenaStop
1615064250
Если каждая баба на базаре в Киеве - ведьма, а каждый судья - традиционный передаст - онозначно: Украина - это европейская страна! Браво!
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Plyash
1615064569
Какое на хрен дерби,географы хреновы.Олимпик команда Донецкая,спору нет,а Шахтёр базируется во Львове ласковом уже с 2015 года. Ну,а насчёт п.е.д.ер.а.с.тов Гельзину видней...Я полагаю всё же,что он прав.
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LiveChelsea
1615065360
Может он реально, что-то знает о личной жизни этих рефери?
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NewLife
1615065918
Открыл Бомбардир, и показалось, что я на каком-то их украинском сайте нахожусь)).
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Hektor 84
1615070129
По итогу скажут что это заговор со стороны России, президент Олимпика представляет русскую разведку и найдут где нибудь или смонтируют фото с Путиным)))))
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Oldtrafford83
1615095133
*******,решил проверить забанят ли это слово адмены бомбардира)))
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Ганнибал Лектор
1615822150
Если вместо фамилий "Гельзин, Калитвинцев и Лучи" переставить "Арутюнянц, Карпин и Кашшаи", заменив, соответственно и названия команд, то смысл останется тот же. Уж Валера то точно подтвердит
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