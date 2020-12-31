Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    «Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров

    Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин выступил после матча 17-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1). По его мнению, судейская бригада не засчитала его команде по правилам забитый гол.

    «[Обращаясь к дававшему послематчевое интервью главному тренеру «Олимпика» Юрию Калитвинцеву] скажи, что пидорас судья оторвал голову. Так и говори, че ты стесняешься? Что вы все молчите [обращаясь к журналистам]? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяют.

    Сука, для чего этот пидорас итальянец [вероятнее всего, президент имеет в виду главу комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи] находится у нас в стране? Меняйте, сука, их всех», – такая речь Гельзина прозвучала в эфире телеканала «Футбол 1, 2, 3».

    • Лучи работает в ФФУ с 2010 года.
    • Гельзин занимает пост президента «Олимпика» с 2001 года, сам играл за команду с 2003 по 2016 год.
    • «Олимпик» в УПЛ идет 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20268

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Конкретно так, по-взрослому!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1566

      ySS 1 час назад

      Везде одинаково

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83410
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru