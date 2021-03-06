«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин выступил после матча 17-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1). По его мнению, судейская бригада не засчитала его команде по правилам забитый гол.

«[Обращаясь к дававшему послематчевое интервью главному тренеру «Олимпика» Юрию Калитвинцеву] скажи, что пидорас судья оторвал голову. Так и говори, че ты стесняешься? Что вы все молчите [обращаясь к журналистам]? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяют.

Сука, для чего этот пидорас итальянец [вероятнее всего, президент имеет в виду главу комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи] находится у нас в стране? Меняйте, сука, их всех», – такая речь Гельзина прозвучала в эфире телеканала «Футбол 1, 2, 3».