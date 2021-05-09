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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Олимпик
Львов - Олимпик: обзор матча 09 мая 2021
Львов
09.05.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Олимпик
27'
Р. Оливейра
86'
V. Khamelyuk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Олимпик
Желтая карточка
А. Довгий
89'
Замена
А. Ременяк
️️️️
Ф. Сирьяк
89'
Замена
Р. Сабино
️️️️
A.
89'
86'
ГОЛ! 1:1!
V. Khamelyuk
86'
Замена
V. Khamelyuk
️️️️
T. Zaviysky
Замена
Н. Ныч
️️️️
Р. Оливейра
67'
Замена
Чина
️️️️
М. Грисьо
67'
61'
Желтая карточка
Ф. Альваренга
ГОЛ! 1:0!
Р. Оливейра
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Олимпик
12
Бетим Халими
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
30
Таллес
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
5
Issiar Drame
ЦФ
Львов
12
Орест Костик
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
89
Чина
ПВ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
2
Ivan Lobai
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
22
Богдан Векляк
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
3-3-1-3
31
Ильющенков
45
Якимец
3
Махмутович
3
Романчук
8
Сирьяк
6
Довгий
24
Бусько
11
Грисьо
19
Оливейра
10
30
3-3-3-1
12
Халими
18
75
Снурницын
13
Зотько
8
Бабенко
89
Политыло
9
18
Альваренга
30
Таллес
22
Бенито
5
8
Сирьяк
9
Ременяк
9
Ременяк
8
Сирьяк
11
Грисьо
89
Чина
89
Чина
11
Грисьо
10
5
Сабино
5
Сабино
10
19
Оливейра
15
Ныч
15
Ныч
19
Оливейра
9
8
8
9
Остались в запасе
Львов
Олимпик
55
Борис Крушинский
ЦЗ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
2
Ivan Lobai
ЦФ
12
Орест Костик
ВР
22
Богдан Векляк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
14
M. Do Couto
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
Остались в запасе
55
Борис Крушинский
ЦЗ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
2
Ivan Lobai
ЦФ
12
Орест Костик
ВР
Остались в запасе
22
Богдан Векляк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
14
M. Do Couto
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
Статистика матча Львов - Олимпик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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Львов
Олимпик
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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