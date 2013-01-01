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    Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом

    Дмитрий Селюк, агент экс-игрока «Манчестер Сити» Яя Туре, рассказал, что его клиент может продолжить тренерскую карьеру в России.

    – Сейчас Яя параллельно учится на получение лицензии Pro. Посмотрим на новый сезон. Я хотел бы, чтобы он поработал ассистентом где-то в РПЛ. Но, к сожалению, большинство тренеров боятся, что он их подсидит. Хотя сейчас это невозможно, у него нет лицензии.

    – «Олимпик» писал, что Туре вошел в тренерский штаб на новый сезон.

    – Ему удобно находиться в «Олимпике», жить в Киеве и там же учиться на лицензию. Но на курсы и экзамены можно приезжать из других стран и городов. Плюс понятно, что его присутствие – хорошо для «Олимпика».

    Его уважают все футболисты, это очень серьезная фигура. Он столько лет работал в «Барселоне», «Манчестер Сити», с Гвардиолой, с Манчини, с Пеллегрини, что может поделиться огромным опытом. Этим он и хочет заниматься.

    – Получается, этим летом он может переехать в Россию?

    – Да, он может перейти в Россию. Если сложится, дай бог перейдет в РПЛ. Может быть, кто-то захочет выиграть какие-то дивиденды. Уровень чемпионата в России повыше. Хотя сборная Украины по рангу играет лучше, она сильная, многие футболисты уезжают в Европу.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5471

      Cleaner 11 минут назад

      А зачем ЯЯ Туре здесь нужен? Вот бы куда Селюка сбагрить, что бы о нем хоть пару лет не слышать...

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      Рейтинг: +10

      vasilisamtvu 51 минуту назад

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      Рейтинг: +7008

      Сильвербой 1 час назад

      Сто пудов в Тулу, больше он нигде не нужен!

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      Рейтинг: +17699

      vladimir-7 2 часа назад

      Селюк, вот и устраивай своего Яя Туре в Манчестер Сити, Барселону и
      т.д., где его, как ты говоришь, хорошо знают.

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      Рейтинг: +10251

      Hektor 84 2 часа назад

      Селюк а чего ты его в Тамбов не пристроил?

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      Рейтинг: +2355

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Этот опять хочет пристроить куда-нибудь свои ЯИ..

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