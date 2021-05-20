Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом

Дмитрий Селюк, агент экс-игрока «Манчестер Сити» Яя Туре, рассказал, что его клиент может продолжить тренерскую карьеру в России.

– Сейчас Яя параллельно учится на получение лицензии Pro. Посмотрим на новый сезон. Я хотел бы, чтобы он поработал ассистентом где-то в РПЛ. Но, к сожалению, большинство тренеров боятся, что он их подсидит. Хотя сейчас это невозможно, у него нет лицензии.

– «Олимпик» писал, что Туре вошел в тренерский штаб на новый сезон.

– Ему удобно находиться в «Олимпике», жить в Киеве и там же учиться на лицензию. Но на курсы и экзамены можно приезжать из других стран и городов. Плюс понятно, что его присутствие – хорошо для «Олимпика».

Его уважают все футболисты, это очень серьезная фигура. Он столько лет работал в «Барселоне», «Манчестер Сити», с Гвардиолой, с Манчини, с Пеллегрини, что может поделиться огромным опытом. Этим он и хочет заниматься.

– Получается, этим летом он может переехать в Россию?

– Да, он может перейти в Россию. Если сложится, дай бог перейдет в РПЛ. Может быть, кто-то захочет выиграть какие-то дивиденды. Уровень чемпионата в России повыше. Хотя сборная Украины по рангу играет лучше, она сильная, многие футболисты уезжают в Европу.