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Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом

20 мая 2021, 17:58
6

Дмитрий Селюк, агент экс-игрока «Манчестер Сити» Яя Туре, рассказал, что его клиент может продолжить тренерскую карьеру в России.

– Сейчас Яя параллельно учится на получение лицензии Pro. Посмотрим на новый сезон. Я хотел бы, чтобы он поработал ассистентом где-то в РПЛ. Но, к сожалению, большинство тренеров боятся, что он их подсидит. Хотя сейчас это невозможно, у него нет лицензии.

– «Олимпик» писал, что Туре вошел в тренерский штаб на новый сезон.

– Ему удобно находиться в «Олимпике», жить в Киеве и там же учиться на лицензию. Но на курсы и экзамены можно приезжать из других стран и городов. Плюс понятно, что его присутствие – хорошо для «Олимпика».

Его уважают все футболисты, это очень серьезная фигура. Он столько лет работал в «Барселоне», «Манчестер Сити», с Гвардиолой, с Манчини, с Пеллегрини, что может поделиться огромным опытом. Этим он и хочет заниматься.

– Получается, этим летом он может переехать в Россию?

– Да, он может перейти в Россию. Если сложится, дай бог перейдет в РПЛ. Может быть, кто-то захочет выиграть какие-то дивиденды. Уровень чемпионата в России повыше. Хотя сборная Украины по рангу играет лучше, она сильная, многие футболисты уезжают в Европу.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Олимпик Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
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Алехсбургер.
1621523427
Этот опять хочет пристроить куда-нибудь свои ЯИ..
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Hektor 84
1621524565
Селюк а чего ты его в Тамбов не пристроил?
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vladimir-7
1621524778
Селюк, вот и устраивай своего Яя Туре в Манчестер Сити, Барселону и т.д., где его, как ты говоришь, хорошо знают.
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Сильвербой
1621529606
Сто пудов в Тулу, больше он нигде не нужен!
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Solist345345
1621540165
Каждый год один и тот же вброс от Селюка.
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zigbert
1621601900
Можно сказать :"специалист широкого профиля".
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