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    «Чемпионат»: Федотов может покинуть «Сочи» из-за Селюка. Агент лоббирует Яя Туре на пост главы селекции

    Футбольный агент Дмитрий Селюк лоббирует бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре на пост главы селекции «Сочи», сообщает «Чемпионат».

    Раньше за селекционно-аналитический отдел отвечал Александр Точилин, но он, вероятнее всего, возглавит «Долгопрудный».

    Против приглашения Туре выступает главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Сообщается, что он может покинуть команду, если Яя получит работу в клубе.

    • Селюк – агент Яя Туре.
    • Точилин возглавлял селекционно-аналитический отдел «Сочи» с марта 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5632

      серега кашин 48 минут назад

      от туре в сочи пользы точнотне будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44283

      portero 1 час назад

      Мартыхай там не нужен это бкдет крахом Сочи...

      1
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      Рейтинг: +4111

      Гавроша 1 час назад

      Зачем сочи зулусы?

      3
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      Рейтинг: +860

      Sky Spartak 1 час назад

      Селюк с Этим яя уже всех достал...пристроить никуда не может уже сколько лет ) Туре...избавься от него...сразу работу найдёшь )

      3
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