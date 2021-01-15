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  • «Чемпионат»: Федотов может покинуть «Сочи» из-за Селюка. Агент лоббирует Яя Туре на пост главы селекции

«Чемпионат»: Федотов может покинуть «Сочи» из-за Селюка. Агент лоббирует Яя Туре на пост главы селекции

15 января 2021, 12:57
12

Футбольный агент Дмитрий Селюк лоббирует бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре на пост главы селекции «Сочи», сообщает «Чемпионат».

Раньше за селекционно-аналитический отдел отвечал Александр Точилин, но он, вероятнее всего, возглавит «Долгопрудный».

Против приглашения Туре выступает главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Сообщается, что он может покинуть команду, если Яя получит работу в клубе.

  • Селюк – агент Яя Туре.
  • Точилин возглавлял селекционно-аналитический отдел «Сочи» с марта 2020 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Олимп-Долгопрудный Сочи Туре Яя Федотов Владимир Точилин Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (12)
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Sky Spartak
1610705677
Селюк с Этим яя уже всех достал...пристроить никуда не может уже сколько лет ) Туре...избавься от него...сразу работу найдёшь )
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portero
1610706224
Мартыхай там не нужен это бкдет крахом Сочи...
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серега кашин
1610706982
от туре в сочи пользы точнотне будет
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sochi-2013
1610714708
****** тогда Сочи!
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derrik2000
1610721647
Вот упорный этот Селюк! ))))) Хоть тушкой, хоть чучелом, но куда-нибудь этого тридцатисемилетнего "паренька", но - ПРИСТРОИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе его ивуарийские соотечественники вспомнят "зов предков" и принесут Селюка в жертву своим богам. ))
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sobaka120982
1610721663
какой бред....... зачееееем???? у нас все хорошо 4 место,возможно и удержимся в пятерке и тут на тебе
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paracetamol
1610723974
Правильно! Лучше Оренбург тренировать, чем о ч-ж пачкаться.
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ItalianFootball
1610780468
Я ничего не понимаю, тренер боится скандального агента ??? что за формулировки ??? Какое доверие там к Федотову ? С чего Сочи слушать одиозного Селюка ?
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zigbert
1610815149
Опасения Федотова не лишены смысла.
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