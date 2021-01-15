«Чемпионат»: Федотов может покинуть «Сочи» из-за Селюка. Агент лоббирует Яя Туре на пост главы селекции

Футбольный агент Дмитрий Селюк лоббирует бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре на пост главы селекции «Сочи», сообщает «Чемпионат».

Раньше за селекционно-аналитический отдел отвечал Александр Точилин, но он, вероятнее всего, возглавит «Долгопрудный».

Против приглашения Туре выступает главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Сообщается, что он может покинуть команду, если Яя получит работу в клубе.