«Чемпионат»: Федотов может покинуть «Сочи» из-за Селюка. Агент лоббирует Яя Туре на пост главы селекции

Футбольный агент Дмитрий Селюк лоббирует бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре на пост главы селекции «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Раньше за селекционно-аналитический отдел отвечал Александр Точилин, но он, вероятнее всего, возглавит «Долгопрудный».
Против приглашения Туре выступает главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Сообщается, что он может покинуть команду, если Яя получит работу в клубе.
- Селюк – агент Яя Туре.
- Точилин возглавлял селекционно-аналитический отдел «Сочи» с марта 2020 года.
Источник: «Чемпионат»