Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Александр Точилин

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Васильевич
    Фамилия Точилин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 27 апреля 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сочи 6 0 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.08.2022 Урал 2 : 0 Сочи
    14.09.2022 Сочи 1 : 3 Торпедо
    28.09.2022 ЦСКА 2 : 1 Сочи
    20.10.2022 Сочи 2 : 3 Урал
    22.11.2022 Торпедо 1(2) : 1(4) Сочи
    26.11.2022 Сочи 1 : 2 ЦСКА
    • Читайте нас: 
    11