Точилин назвал возраст расцвета для тренеров

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин определил возраст расцвета для представителей его профессии.
- Точилину сегодня исполнилось 50 лет.
– С каким настроением подходите к юбилею?
– Для кого-то полтинник – веха. А для меня – обычный день рождения. Цифрам значения не придаю. 48, 49, 50, 51... Какая разница? Зачем себя грузить – в прямом и переносном смысле?
Поэтому масштабных торжеств не планирую. Я никогда не закатывал банкеты по случаю дня рождения. И сейчас не буду. Отмечу скромно в кругу семьи.
– Продолжите фразу: «В юности думал: когда мне стукнет 50, я буду...».
– Уже старичком, ха-ха! Который в вытянутых трениках выращивает цветочки на даче и нянчит внуков. Да любому ребенку пятидесятилетние кажутся древними мамонтами.
Теперь понимаю – не все так страшно. Никаких мыслей о пенсии и цветочках. Я здоров, полон сил и желания работать. 50 лет для тренера – самый расцвет. Например, великий Бесков, с которым успел пересечься в «Асмарале» и «Динамо», впервые стал чемпионом в 59.
- В прошлом году Точилин тренировал «Сочи».
- Как игрок он выступал за «Динамо».