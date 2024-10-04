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    • Точилин отреагировал на вероятное назначение Слишковича в «Оренбург»

    Точилин отреагировал на вероятное назначение Слишковича в «Оренбург»

    Бывший главный тренер «Динамо» и «Сочи» Александр Точилин высказался о возможности назначения боснийца Владимира Слишковича главным тренером «Оренбурга».

    – Вам было бы интересно возглавить «Оренбург»?

    – Если руководство посчитает нужным с этим вопросом ко мне обратиться, я готов рассмотреть предложение.

    – Клуб борется за выживание, это бы не смутило?

    – У нас либо клубы борются за чемпионство, где также могут поменять тренера, если не выполняется задача, либо – за сохранение прописки, где также могут поменять тренера, если руководство посчитает, что тренер не справляется с поставленной задачей. Это не смущает, в этом состоит тренерская философия.

    – Говорят, что у Владимира Слишковича высокие шансы стать главным тренером. Что думаете о таком назначении?

    – Здесь надо исходить из того, кого именно видят руководители кандидатом, который сможет возглавить команду в непростой момент. Возможно, они считают, что Слишкович именно такой тренер, который знаком со всей подноготной и знает, как сохранить прописку. Это все-таки разные задачи, чем бороться за какие-то высокие места.

    Слишковичу могут отдать предпочтение за счет того, что у них большая группа иностранцев. Наверное, в «Оренбурге» считают, что иностранному тренеру с ними намного проще найти общий язык, чем российскому.

    • Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в конце прошлого сезона, а затем, формально, и главным тренером красно-белых.
    • «Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ с 7 очками после 10 туров.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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