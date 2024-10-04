Точилин отреагировал на вероятное назначение Слишковича в «Оренбург»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Сочи» Александр Точилин высказался о возможности назначения боснийца Владимира Слишковича главным тренером «Оренбурга».

– Вам было бы интересно возглавить «Оренбург»?

– Если руководство посчитает нужным с этим вопросом ко мне обратиться, я готов рассмотреть предложение.

– Клуб борется за выживание, это бы не смутило?

– У нас либо клубы борются за чемпионство, где также могут поменять тренера, если не выполняется задача, либо – за сохранение прописки, где также могут поменять тренера, если руководство посчитает, что тренер не справляется с поставленной задачей. Это не смущает, в этом состоит тренерская философия.

– Говорят, что у Владимира Слишковича высокие шансы стать главным тренером. Что думаете о таком назначении?

– Здесь надо исходить из того, кого именно видят руководители кандидатом, который сможет возглавить команду в непростой момент. Возможно, они считают, что Слишкович именно такой тренер, который знаком со всей подноготной и знает, как сохранить прописку. Это все-таки разные задачи, чем бороться за какие-то высокие места.

Слишковичу могут отдать предпочтение за счет того, что у них большая группа иностранцев. Наверное, в «Оренбурге» считают, что иностранному тренеру с ними намного проще найти общий язык, чем российскому.