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  • Точилин выбрал самый популярный клуб России – это не «Спартак» и не «Зенит»

Точилин выбрал самый популярный клуб России – это не «Спартак» и не «Зенит»

31 марта 2025, 16:16
15

Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин назвал российский клуб, который он считает самым популярным в стране.

«Круговой сказал, что ЦСКА является самым популярным клубом России? Я думаю, что это чисто субъективное мнение Кругового.

Кто-то из «Зенита» скажет, что самый популярный клуб – это «Зенит». Зобнин скажет, что самый популярный клуб – это «Спартак», а Тюкавин скажет, что самый популярный клуб России – это «Динамо». Поэтому, всe это субъективно.

Какой, на мой взгляд, самый популярный клуб России? Московское «Динамо», – заявил Точилин.

  • Динамовцы идут на 4-м месте в РПЛ после 22 туров.
  • Будучи футболистом, Точилин выступал за клуб с 1995 по 2008 год.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Точилин Александр
Комментарии (15)
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andr45
1743428834
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ГОСТЯХ Спартак......18 439 ЦСКА.........15 881 Зенит........15 338 Локомотив....14 187 Как говорят на ТВ, No comments)
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шахта Заполярная
1743430554
Завязывай с паленкой.
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ss21
1743433332
Браво Александр.
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Красногвардейчик
1743436358
Юморист)))
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subbotaspartak
1743437917
В Питере идут на стадионы, а не на команды, Газпром и СКА арены. Был на обеих в том году, полный комплекс удовольствий для семейной прогулки. Вот и посещаемость. А ещё выбора нет.
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