Точилин выбрал самый популярный клуб России – это не «Спартак» и не «Зенит»

Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин назвал российский клуб, который он считает самым популярным в стране.

«Круговой сказал, что ЦСКА является самым популярным клубом России? Я думаю, что это чисто субъективное мнение Кругового.

Кто-то из «Зенита» скажет, что самый популярный клуб – это «Зенит». Зобнин скажет, что самый популярный клуб – это «Спартак», а Тюкавин скажет, что самый популярный клуб России – это «Динамо». Поэтому, всe это субъективно.

Какой, на мой взгляд, самый популярный клуб России? Московское «Динамо», – заявил Точилин.