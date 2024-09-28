Точилин предположил, почему Мостовой остановился в росте как футболист

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом.

– Сейчас в «Зените» есть несколько игроков, с которыми вы работали в «Сочи». Мостовой, безусловно, футболист талантливый, но почему ему не хватает стабильности, чтобы подняться уже на звездный уровень?

– Считаю, что Мостовой достаточно стабилен. Другой вопрос, что он, возможно, попал в такую комфортную историю и остановился немного в росте как профессиональный футболист.

Есть и объективная причина. Бороться с такими конкурентами в полузащите ему достаточно сложно. Хотя, зная Андрея, скажу, что он настоящий боец.

Но чем «Зенит» отличается от других клубов? У него есть глубина состава, резерв. Сезон длинный, клуб ставит задачи во всех турнирах быть первым. Поэтому Мостовой и игровое время получит, и шанс доказать свою состоятельность.

– Не лучше ли ему перейти в другой клуб, где будет гарантировано место в основе постоянно? Он признавался, что получал предложения от зарубежных клубов.

– Это как раз и говорит о том, что он не хочет сдаваться, намерен бороться до конца. Но не исключаю, что ему придется сменить обстановку. Хотя, полагаю, что «Зенит» заинтересован в таком игроке, способном в случае травмы или дисквалификации кого-то из «старта» со скамейки выйти и качественно усилить игру.