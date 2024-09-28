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Точилин предположил, почему Мостовой остановился в росте как футболист

28 сентября 2024, 12:22
3

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом.

– Сейчас в «Зените» есть несколько игроков, с которыми вы работали в «Сочи». Мостовой, безусловно, футболист талантливый, но почему ему не хватает стабильности, чтобы подняться уже на звездный уровень?

– Считаю, что Мостовой достаточно стабилен. Другой вопрос, что он, возможно, попал в такую комфортную историю и остановился немного в росте как профессиональный футболист.

Есть и объективная причина. Бороться с такими конкурентами в полузащите ему достаточно сложно. Хотя, зная Андрея, скажу, что он настоящий боец.

Но чем «Зенит» отличается от других клубов? У него есть глубина состава, резерв. Сезон длинный, клуб ставит задачи во всех турнирах быть первым. Поэтому Мостовой и игровое время получит, и шанс доказать свою состоятельность.

– Не лучше ли ему перейти в другой клуб, где будет гарантировано место в основе постоянно? Он признавался, что получал предложения от зарубежных клубов.

– Это как раз и говорит о том, что он не хочет сдаваться, намерен бороться до конца. Но не исключаю, что ему придется сменить обстановку. Хотя, полагаю, что «Зенит» заинтересован в таком игроке, способном в случае травмы или дисквалификации кого-то из «старта» со скамейки выйти и качественно усилить игру.

  • 26-летний Мостовой провел в этом сезоне 9 матчей, забил 1 гол.
  • Он дебютировал в основе «Зенита» летом 2020 года, его контракт с клубом рассчитан до 2027-го.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Точилин Александр
Комментарии (3)
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1727516225
Вообще-то у Мостового в прошлом сезоне были травмы. Тут хоть бы восстановиться скорее, а не то что прогрессировать.
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Цугундeр
1727521369
Пицца "Четыре сыра" ..И фигурально и буквально. И большего ему уже не надо.(
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шахта Заполярная
1727525659
Так до конца карьеры и будет сидеть на лавке, на карточку регулярно поступает и тепло. Хотел бы играть, хотя бы в аренду ушел, а то, что пробьюсь в основу, это лишь , надо же что то говорить.
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