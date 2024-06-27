Точилин сказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о текущем составе «Динамо».

«Наверное, «Динамо» прежде всего нужно усиливать линию обороны, всe-таки командное взаимодействие в защите было не на высшем уровне у бело-голубых. И с уходом Фeдора Смолова, полагаю, что у «Динамо» появился дефицит нападающих. Делать ставку на одного Тюкавина – вариант рискованный.

Сезон всe-таки длинный и непредсказуемый, всякое может случиться. В команде должно быть два равноценных форварда. Думаю, эти позиции «Динамо» предстоит усилить перед началом нового сезона», – сказал Точилин.