Точилин сказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о текущем составе «Динамо».
«Наверное, «Динамо» прежде всего нужно усиливать линию обороны, всe-таки командное взаимодействие в защите было не на высшем уровне у бело-голубых. И с уходом Фeдора Смолова, полагаю, что у «Динамо» появился дефицит нападающих. Делать ставку на одного Тюкавина – вариант рискованный.
Сезон всe-таки длинный и непредсказуемый, всякое может случиться. В команде должно быть два равноценных форварда. Думаю, эти позиции «Динамо» предстоит усилить перед началом нового сезона», – сказал Точилин.
- В минувшем сезоне «Динамо» лидировало перед последним туром РПЛ, но заняло третье место.
- Точилин выступал за бело-голубых с 1995 по 2008 годы.
- 50-летний специалист возглавлял «Сочи» с сентября по декабрь 2023 года.
Источник: Legalbet