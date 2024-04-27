Точилин сравнил жизнь в Москве и Сочи

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин сравнил жизнь в Сочи и Москве.

– После увольнения вы не торопитесь возвращаться в родную Москву. Так прикипели к Сочи?

– Да. И мне, и жене город настолько понравился, что давно купили здесь квартиру. Во-первых, климат шикарный. В Сочи чувствую себя лучше, чем в Москве. Туда прилетаю – сразу мигрень, депрессуха... Солнышка уже не хватает. Дел нет – и маешься в четырех стенах. А в Сочи, даже если не знаешь, чем заняться, можно просто пойти к морю. Покупался, позагорал, прогулялся по набережной. Благодать! Все время на свежем воздухе.

Во-вторых, мне по душе сочинский ритм жизни – спокойный, размеренный. Нет суеты, каждодневной гонки, от которых в мегаполисе страшно устаешь. Город немножко провинциальный, но это не напрягает. Наоборот, добавляет ему шарма.

Единственный минус – адские пробки. Добраться на машине из центра в Адлер или Красную Поляну – мучение. Но я в таких случаях за руль не сажусь, пользуюсь «Ласточкой». До Адлера домчит за 25 минут, до Поляны – за час.