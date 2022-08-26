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    Точилин: «У Нобоа было предложение от ЦСКА, но «Сочи» его не собирался отпускать»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил, что его полузащитником Кристианом Нобоа интересовался ЦСКА.

    «У Нобоа хорошее настроение. Он — профессионал. Да, было предложение от ЦСКА. Но его никто не собирался отпускать. Мы понимаем важность этого игрока для нашей команды. Сейчас он сосредоточен на футболе. И приносит всем нам радость свой игрой и голами», – сказал Точилин.

    • Нобоа играет в России с 2007 года.
    • Эквадорец лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Нобоа в «Сочи» с 2019 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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