Точилин: «У Нобоа было предложение от ЦСКА, но «Сочи» его не собирался отпускать»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил, что его полузащитником Кристианом Нобоа интересовался ЦСКА.

«У Нобоа хорошее настроение. Он – профессионал. Да, было предложение от ЦСКА. Но его никто не собирался отпускать. Мы понимаем важность этого игрока для нашей команды. Сейчас он сосредоточен на футболе. И приносит всем нам радость свой игрой и голами», – сказал Точилин.