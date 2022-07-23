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    Точилин назвал заслугу «Сочи» в матче с ЦСКА

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итог матча второго тура РПЛ против ЦСКА (0:3). Он назвал успешный момент в исполнении своей команды.

    «Тяжело комментировать такие игры, тем более с таким счетом. Мы должны принять это, сделать выводы и в ближайшей игре реабилитироваться. Если взять первый тайм, то была игра равная – они свой момент забили, а второй гол решил исход. По горячим следам я никого оценивать не готов, мы должны пересмотреть матч, осмыслить.

    Мы готовились, хотели навязать свою игру. То, что ЦСКА начал играть вторым номером, – наша заслуга. Но в переходных фазах легко теряли мяч, а ЦСКА этим славится», – сказал Точилин.

    • ЦСКА лидирует в РПЛ.
    • Москвичи – единственная команда турнира без пропущенных голов.
    • ЦСКА тренирует пришедший из «Сочи» Владимир Федотов.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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