Точилин назвал заслугу «Сочи» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итог матча второго тура РПЛ против ЦСКА (0:3). Он назвал успешный момент в исполнении своей команды.

«Тяжело комментировать такие игры, тем более с таким счетом. Мы должны принять это, сделать выводы и в ближайшей игре реабилитироваться. Если взять первый тайм, то была игра равная – они свой момент забили, а второй гол решил исход. По горячим следам я никого оценивать не готов, мы должны пересмотреть матч, осмыслить.

Мы готовились, хотели навязать свою игру. То, что ЦСКА начал играть вторым номером, – наша заслуга. Но в переходных фазах легко теряли мяч, а ЦСКА этим славится», – сказал Точилин.