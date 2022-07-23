Федотов назвал ключевой эпизод матча с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по матчу второго тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

«Понимали, что даже после потери двух ключевых игроков у «Сочи» будет тяжелый матч. Начало сложилось не очень, но начали создавать моменты, забили гол.

«Сочи» неслучайно завоевал серебро, предъявлял нам много вопросов, комбинировал, организовал выход один на один – спасение Игоря Акинфеева стало ключевым. После второго гола нам легче не стало, но появились зоны, и мы пользовались этим в своих атаках», – сказал Федотов.