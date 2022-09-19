Точилин поставил оценку «Сочи» за первую треть сезона РПЛ

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги выступления команды в первых десяти турах чемпионата России.
– Как оцените старт сезона для «Сочи»?
– Оценю на троечку. Учитывая, что команда в прошлом сезоне подняла высокую планку, мы обязаны ее держать.
Где‑то недобрали очки, могло быть лучше, поэтому удовлетворительный старт. Будем работать и стараться совершенствовать игру.
- «Сочи» набрал 17 очков в 10 турах РПЛ.
- Команда идет на 6-м месте в таблице лиги.
- В прошлом сезоне сочинцы финишировали вторыми в чемпионате.
Источник: «Матч ТВ»