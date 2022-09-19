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    Точилин поставил оценку «Сочи» за первую треть сезона РПЛ

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги выступления команды в первых десяти турах чемпионата России.

    – Как оцените старт сезона для «Сочи»?

    – Оценю на троечку. Учитывая, что команда в прошлом сезоне подняла высокую планку, мы обязаны ее держать.

    Где‑то недобрали очки, могло быть лучше, поэтому удовлетворительный старт. Будем работать и стараться совершенствовать игру.

    • «Сочи» набрал 17 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда идет на 6-м месте в таблице лиги.
    • В прошлом сезоне сочинцы финишировали вторыми в чемпионате.

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    Источник: «Матч ТВ»

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