Точилин: «Сочи» был ближе к победе, чем ЦСКА»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался по матчу шестого тура группового этапа Кубка России против ЦСКА (1:2).
«Недоволен результатом. А что касается содержания игры, то, если не смотреть на табло, по игре мы были ближе к победе», – сказал Точилин.
- Вскоре Точилина официально сменит Курбан Бердыев.
- «Сочи» вылетел из Кубка России.
- Команда ушла в отпуск.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»