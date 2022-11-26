Точилин: «Сочи» был ближе к победе, чем ЦСКА»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался по матчу шестого тура группового этапа Кубка России против ЦСКА (1:2).

«Недоволен результатом. А что касается содержания игры, то, если не смотреть на табло, по игре мы были ближе к победе», – сказал Точилин.

Вскоре Точилина официально сменит Курбан Бердыев.

«Сочи» вылетел из Кубка России.

Команда ушла в отпуск.

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