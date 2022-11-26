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    Точилин: «Сочи» был ближе к победе, чем ЦСКА»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался по матчу шестого тура группового этапа Кубка России против ЦСКА (1:2).

    «Недоволен результатом. А что касается содержания игры, то, если не смотреть на табло, по игре мы были ближе к победе», – сказал Точилин.

    • Вскоре Точилина официально сменит Курбан Бердыев.
    • «Сочи» вылетел из Кубка России.
    • Команда ушла в отпуск.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1294

      Красногвардейчик 4 минуты назад

      Ну а что Точилин может ещё сказать? ЦСКА провёл плохой матч, но у Сочи даже при этом шансов не было выиграть

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