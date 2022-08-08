Тренер «Сочи» Точилин пожаловался на поле домашнего стадиона «Фишт»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу над «Пари НН» в четвертом туре РПЛ.

Сочинцы дома выиграли со счетом 2:1.

Набрав 3 очка, команда поднялась на 3-е место в таблице лиги.

«Провели качественную игру. Первый тайм был для нас идеальным. Забили два мяча, могли и больше.

Во втором тайме ход игры контролировали, но не реализовали стопроцентные моменты. В итоге это повлияло на концовку.

Остальные мячи мы оставили на следующую игру. То, что здесь не реализовали, реализуем в следующем матче.

Сегодня пришлось не только против соперника вести единоборства, но и справляться с полем и душной погодой. Ребята молодцы, выдержали», – сказал Точилин.