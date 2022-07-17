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Точилин: «Это стереотип, что «Сочи» работает с «Зенитом»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил на вопрос о связи своего клуба с «Зенитом».

«Это тенденция мирового футбола: более богатые клубы забирают игроков из других команд. Это серьезная коммерческая составляющая для нашего клуба. Это существенные деньги для нас.

Кто-то считает, что мы богатый клуб, но на самом деле у нас очень скромный бюджет. Мы стараемся жить по средствам, поэтому иногда мы должны отпускать своих лучших футболистов. Деньги, которые мы выручаем с продажи, мы направляем на новые покупки.

Этот стереотип, что мы работаем с «Зенитом», сложился наверняка с тех времен, когда мы еще играли в Санкт-Петербурге и были «Динамо». Поверьте, там нет таких сильных взаимоотношений, чтобы мы работали только с «Зенитом». Прошлый сезон показал, что «Сочи» отбирал очки у «Зенита», а уход наших футболистов – данность», – сказал Точилин.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1145

    Стаz 29 минут назад

    Конечно стереотип, это Зенит работает с Сочи

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