«Сочи», привет. Я вернулся». Точилин стал главным тренером клуба

Пожалуй это печальная новость. Да было обидно, что ушел Федотов, ещё обиднее, что ушел с ним Фоменко. Совсем стало плохо когда ушли Касьера и Родригао. Возвращение Точилина - просто удар ниже пояса. Всем болельщикам Сочи мои пожелания "терпеть" . к сожалению все очень плохо.
Александр Точилин стал новым главным тренером «Сочи».
«Сочи», привет. Я вернулся», – сказал Точилин в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».
- Точилин возглавлял команду с 2018 по 2019 год.
- У Вадима Гаранина, сменившего Владимира Федотова, нет лицензии Pro.
- «Сочи» в прошедшем сезоне впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.