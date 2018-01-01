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«Сочи», привет. Я вернулся». Точилин стал главным тренером клуба

Александр Точилин стал новым главным тренером «Сочи».

«Сочи», привет. Я вернулся», – сказал Точилин в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».

  • Точилин возглавлял команду с 2018 по 2019 год.
  • У Вадима Гаранина, сменившего Владимира Федотова, нет лицензии Pro.
  • «Сочи» в прошедшем сезоне впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Сочи»

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Сегодня, 10:58
Комментарии6
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    Рейтинг: +2187

    Январь 59 1 час назад

    Пожалуй это печальная новость. Да было обидно, что ушел Федотов, ещё обиднее, что ушел с ним Фоменко. Совсем стало плохо когда ушли Касьера и Родригао. Возвращение Точилина - просто удар ниже пояса. Всем болельщикам Сочи мои пожелания "терпеть" . к сожалению все очень плохо.

    0
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    Рейтинг: +7180

    BarStep 1 час назад

    Проект закрывается?!

    Передавайте привет Слуцкому

    0
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    Рейтинг: +23591

    JTherry 2 часа назад

    Точилин вернулся, чтобы вывести зенит2.0 на новый уровень - в первую лигу...

    1
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    Рейтинг: +1203

    Lilipyt 2 часа назад

    Сочи опять на вылет?

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    Рейтинг: +16205

    Cleaner 2 часа назад

    Александр Точилин? Из Динамо??? Из клуба ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА??? В Зенит-2???

    Кранты клубу Сочи!

    1
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    Рейтинг: +3447

    Axe111 3 часа назад

    ))))))))))))))))))))))))))))

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