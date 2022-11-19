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    Точилин отреагировал на новость, что Бердыев возглавит «Сочи»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал слухи о возможном назначении Курбана Бердыева на его должность.

    «Меня не уведомляли. Поэтому добро пожаловать! Не ко мне вопрос. Что тут комментировать», – сказал Точилин.

    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
    • Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
    • В России он не тренирует с 2019 года.
    • Точилин де-юре возглавляет команду, де-факто ею руководил Вадим Гаранин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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