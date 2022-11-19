Точилин отреагировал на новость, что Бердыев возглавит «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал слухи о возможном назначении Курбана Бердыева на его должность.

«Меня не уведомляли. Поэтому добро пожаловать! Не ко мне вопрос. Что тут комментировать», – сказал Точилин.

«Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».

В России он не тренирует с 2019 года.

Точилин де-юре возглавляет команду, де-факто ею руководил Вадим Гаранин.

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