Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бердыев возглавит «Сочи» (Иван Карпов)

    Новым главным тренером «Сочи» станет Курбан Бердыев, утверждает журналист Иван Карпов.

    Ранее о такой возможности сообщал инсайдер Сергей Ильев.

    70-летний специалист возглавит команду вместо Вадима Гаранина.

    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
    • Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
    • В России он не тренирует с 2019 года.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Только 3 футболиста в сезоне РПЛ выиграли 90+ верховых единоборств
    «Сочи» рассматривает на пост тренера 70-летнего Бердыева
    Объявлены судейские назначения на матчи пятого тура группового этапа Кубка России
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2605

      волчарик 20 минут назад

      Бердыев за свою работу в Рубине и Ростове заслуживает уважения,но не поздно ли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      Красногвардейчик 26 минут назад

      Ну Карпов так себе инсайд....но всё может быть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11