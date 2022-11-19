Бердыев возглавит «Сочи» (Иван Карпов)

Новым главным тренером «Сочи» станет Курбан Бердыев, утверждает журналист Иван Карпов.
Ранее о такой возможности сообщал инсайдер Сергей Ильев.
70-летний специалист возглавит команду вместо Вадима Гаранина.
- «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
- Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
- В России он не тренирует с 2019 года.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова