«Сочи» рассматривает на пост тренера 70-летнего Бердыева

«Сочи» ищет нового главного тренера. Один из кандидатов – Курбан Бердыев.

«В «Сочи» пока не определились, кто возглавит команду, но при этом знаю, что рассматривается кандидатура Курбана Бердыева, который сейчас тренирует иранский «Трактор» (седьмое место среди 16 команд на текущий момент).

Его, как говорят, лоббирует известный агент Павел Андреев, знакомый с Борисом Ротенбергом. Если этот сценарий осуществится, то в «Сочи» стоит ожидать появление ряда игроков «Крыльев Советов» – зимой или летом», – написал источник.

Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».

В 2016 году «Ростов» с Бердыевым финишировал в РПЛ 2-м.

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

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