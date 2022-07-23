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Точилин: «ЦСКА будет одним из главных конкурентов за титул РПЛ»

23 июля 2022, 17:38

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итог матча второго тура РПЛ против ЦСКА (0:3).

«Конечно, для нас это неудачный итог. Проиграли крупно. Наверное, на сегодняшний момент мы просто где-то недоработали. А ЦСКА лишний раз доказывает, что это команда, которая в этом сезоне будет одним из главных конкурентов за золотые медали», – сказал Точилин.

  • ЦСКА лидирует в РПЛ.
  • Москвичи – единственная команда турнира без пропущенных голов.
  • ЦСКА тренирует пришедший из «Сочи» Владимир Федотов.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Точилин Александр
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