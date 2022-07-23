Точилин: «ЦСКА будет одним из главных конкурентов за титул РПЛ»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итог матча второго тура РПЛ против ЦСКА (0:3).

«Конечно, для нас это неудачный итог. Проиграли крупно. Наверное, на сегодняшний момент мы просто где-то недоработали. А ЦСКА лишний раз доказывает, что это команда, которая в этом сезоне будет одним из главных конкурентов за золотые медали», – сказал Точилин.