Точилин: «ЦСКА будет одним из главных конкурентов за титул РПЛ»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итог матча второго тура РПЛ против ЦСКА (0:3).
«Конечно, для нас это неудачный итог. Проиграли крупно. Наверное, на сегодняшний момент мы просто где-то недоработали. А ЦСКА лишний раз доказывает, что это команда, которая в этом сезоне будет одним из главных конкурентов за золотые медали», – сказал Точилин.
- ЦСКА лидирует в РПЛ.
- Москвичи – единственная команда турнира без пропущенных голов.
- ЦСКА тренирует пришедший из «Сочи» Владимир Федотов.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»