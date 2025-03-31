Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Александр Точилин
Новости
Александр Точилин - новости
Россия
27 апреля 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
14 августа
Точилин выбрал самый популярный клуб России – это не «Спартак» и не «Зенит»
2025.03.31 16:16
15
Точилин отреагировал на вероятное назначение Слишковича в «Оренбург»
2024.10.04 11:14
Точилин предположил, почему Мостовой остановился в росте как футболист
2024.09.28 12:22
3
Точилин сказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»
2024.06.27 08:30
Точилин предложил тренера на замену Карпину в сборной России
2024.06.08 22:47
7
Точилин назвал возраст расцвета для тренеров
2024.04.27 21:40
Точилин сравнил жизнь в Москве и Сочи
2024.04.27 16:21
Стало известно, в какой стране может оказаться Точилин после ухода из «Сочи»
2023.12.05 17:32
4
«Сочи» отстранил Точилина – известна временная замена
2023.12.03 11:26
19
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
2023.04.12 13:26
3
Точилин сделал заявление о своем будущем
2023.01.16 15:29
Точилину предложили войти в тренерский штаб «Пари НН»
2023.01.05 16:47
Точилин: «Сочи» был ближе к победе, чем ЦСКА»
2022.11.26 18:55
2
Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру РПЛ в ноябре
2022.11.25 12:22
3
Точилин отреагировал на новость, что Бердыев возглавит «Сочи»
2022.11.19 16:47
Агент Синьков: «У игроков «Сочи» при Точилине совсем другое настроение»
2022.11.16 10:42
1
Заика: «Сочи» принял Точилин. Работаем дальше»
2022.11.05 17:19
Гаранин покинул «Сочи». Точилин будет руководить командой до зимней паузы («РБ Спорт»)
2022.11.03 13:54
1
Точилин прокомментировал новость об увольнении Гаранина из «Сочи»
2022.11.02 16:12
«Комментировать нечего. Сегодня была только одна команда». Точилин – после 0:7 от «Зенита»
2022.10.24 23:43
Тренер «Сочи» Точилин прокомментировал поражение от «Урала» в Кубке России
2022.10.21 13:58
1
Точилин поставил оценку «Сочи» за первую треть сезона РПЛ
2022.09.19 09:26
1
Точилин: «У Нобоа было предложение от ЦСКА, но «Сочи» его не собирался отпускать»
2022.08.26 22:38
Тренер «Сочи» Точилин пожаловался на поле домашнего стадиона «Фишт»
2022.08.08 00:23
1
Видео
Точилин назвал заслугу «Сочи» в матче с ЦСКА
2022.07.23 20:01
Точилин: «ЦСКА будет одним из главных конкурентов за титул РПЛ»
2022.07.23 17:38
Точилин: «Это стереотип, что «Сочи» работает с «Зенитом»
2022.07.17 18:35
2
Видео
«Сочи», привет. Я вернулся». Точилин стал главным тренером клуба
2022.07.08 10:58
6
В «Сочи» подтвердили, что Точилин станет главным тренером клуба
2022.07.01 22:40
1
2
3
4
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+