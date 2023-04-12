В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона

Дмитрий Хохлов будет тренировать «Сочи» до конца сезона.

«Точилин войдет в тренерский штаб Хохлова в «Сочи». Скоро об этом объявят официально. Фактически он никуда не уходил, но теперь снова обретет реальный статус.

Важно учтонить, что в клубе Хохлову доверяют и дадут время исправить ситуацию до конца чемпионата. Только после этого примут решение о том, кто станет тренировать команду в следующем сезоне», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

«Сочи» при Бердыеве одержал 2 победы и потерпел 3 поражения в 5 матчах РПЛ.

И.о. главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.

Сочинцы идут на 9-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Босс «Сoчи» говорил, что Бердыев будет помогать в развитии клуба. Итог: 106 дней на посту (5 матчей) – и увольнение