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    В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона

    Дмитрий Хохлов будет тренировать «Сочи» до конца сезона.

    «Точилин войдет в тренерский штаб Хохлова в «Сочи». Скоро об этом объявят официально. Фактически он никуда не уходил, но теперь снова обретет реальный статус.

    Важно учтонить, что в клубе Хохлову доверяют и дадут время исправить ситуацию до конца чемпионата. Только после этого примут решение о том, кто станет тренировать команду в следующем сезоне», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • «Сочи» при Бердыеве одержал 2 победы и потерпел 3 поражения в 5 матчах РПЛ.
    • И.о. главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.
    • Сочинцы идут на 9-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Босс «Сoчи» говорил, что Бердыев будет помогать в развитии клуба. Итог: 106 дней на посту (5 матчей) – и увольнение

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17417

      Garrincha58 13 минут назад

      очередная глупость богатых но жадных

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