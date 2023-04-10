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    Босс «Сочи» говорил, что Бердыев будет помогать в развитии клуба. Итог: 106 дней на посту (5 матчей) – и увольнение

    «Сочи» уволил Курбана Бердыева. Клуб официально подтвердил эту информацию коротким пресс-релизом: «Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу».

    Это одно из самых неожиданных событий весны в российском футболе.

    Почему уволили Бердыева?

    При Бердыеве «Сочи» провел пять матчей (все были в РПЛ). Результаты такие:

    • Победа над ЦСКА 2:0;
    • Поражение от «Оренбурга» 0:4;
    • Поражение от «Факела» 0:3;
    • Победа над «Динамо» 2:0;
    • Поражение от «Крыльев Советов» 1:2.

    Пока нет официальных слов по поводу увольнения, но есть инсайды. «РБ Спорт» говорит, что увольнение Бердыева действительно связано с неудовлетворительными результатами.

    Борис Ротенберг говорил, что у Бердыева будет роль больше, чем просто тренера

    • Интервью владельца «Сочи» Бориса Ротенберга после назначения Курбана Бердыева. Ответ на вопрос, будет ли Бердыев совмещать тренерскую должность с менеджерским функционалом: «Он приходит на позицию главного тренера основной команды, но опыт и профессионализм Бердыева позволяют привлекать его для построения академии, молодежной команды. Он будет помогать во всех аспектах развития клуба».

    • Сам Бердыев о своем назначении и задачах «Сочи» говорил: «Тренерский штаб очень рад, что мы пришли в этот клуб. Надеемся, что совместными усилиями мы подтвердим то, что клуб [по праву] выиграл серебро в прошлом сезоне.

    Я очень рад видеть ребят, с кем работал. Я их хорошо знаю, хорошо знаю их возможности. Надеюсь, все будет нормально. Цель – прежде всего создать тот боеспособный коллектив, который выиграл серебро. Я сказал ребятам, что на ту команду было приятно смотреть. Нам бы хотелось это вернуть».

    • «Чемпионат» говорил, что Бердыев хочет выстроить все процессы в клубе под себя.

    Все это было после назначения Курбана Бердыева. Официально «Сочи» объявил о его назначении 25 декабря. С того момента прошло 106 дней и пять матчей – и увольнение.

    Фото: официальный сайт «Сочи», Stupnikov Aleksander/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    10.04.2023 15:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2023

      DMитрий 9 часов назад

      Для тех кто пропустил, капнул из истории, так на всяк случай...
      DMитрий 20 ноября 2022, 04:56
      Не сработается с Ротенбергом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101229

      zigbert 13 часов назад

      Скоропалительное решение. Бердыеву просто не дали времени чтобы построить команду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch 13 часов назад

      106 дней, как быстро летит время

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2414

      моэм 15 часов назад

      Барин Ротенберг ....что хочу то и ворочу , а вы все пошли на х...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch > моэм 13 часов назад

      и не только в футболе и хоккее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29167

      JTherry 16 часов назад

      Ротенберг оптимизирует состав "колизейщиков", сам попав сперва под санкции, а затем в немилость...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch > JTherry 13 часов назад

      в какую немилость?ахахха Вы об чем сударь?

      0
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