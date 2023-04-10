Босс «Сочи» говорил, что Бердыев будет помогать в развитии клуба. Итог: 106 дней на посту (5 матчей) – и увольнение

«Сочи» уволил Курбана Бердыева. Клуб официально подтвердил эту информацию коротким пресс-релизом: «Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу».

Это одно из самых неожиданных событий весны в российском футболе.

Почему уволили Бердыева?

При Бердыеве «Сочи» провел пять матчей (все были в РПЛ). Результаты такие:

Победа над ЦСКА 2:0;

Поражение от «Оренбурга» 0:4;

Поражение от «Факела» 0:3;

Победа над «Динамо» 2:0;

Поражение от «Крыльев Советов» 1:2.

Пока нет официальных слов по поводу увольнения, но есть инсайды. «РБ Спорт» говорит, что увольнение Бердыева действительно связано с неудовлетворительными результатами.

Борис Ротенберг говорил, что у Бердыева будет роль больше, чем просто тренера

• Интервью владельца «Сочи» Бориса Ротенберга после назначения Курбана Бердыева. Ответ на вопрос, будет ли Бердыев совмещать тренерскую должность с менеджерским функционалом: «Он приходит на позицию главного тренера основной команды, но опыт и профессионализм Бердыева позволяют привлекать его для построения академии, молодежной команды. Он будет помогать во всех аспектах развития клуба».

• Сам Бердыев о своем назначении и задачах «Сочи» говорил: «Тренерский штаб очень рад, что мы пришли в этот клуб. Надеемся, что совместными усилиями мы подтвердим то, что клуб [по праву] выиграл серебро в прошлом сезоне.

Я очень рад видеть ребят, с кем работал. Я их хорошо знаю, хорошо знаю их возможности. Надеюсь, все будет нормально. Цель – прежде всего создать тот боеспособный коллектив, который выиграл серебро. Я сказал ребятам, что на ту команду было приятно смотреть. Нам бы хотелось это вернуть».

• «Чемпионат» говорил, что Бердыев хочет выстроить все процессы в клубе под себя.

Все это было после назначения Курбана Бердыева. Официально «Сочи» объявил о его назначении 25 декабря. С того момента прошло 106 дней и пять матчей – и увольнение.

Фото: официальный сайт «Сочи», Stupnikov Aleksander/Global Look Press