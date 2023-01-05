Точилину предложили войти в тренерский штаб «Пари НН»

Тренер «Сочи» Александр Точилин может войти в штаб Артема Горлова в «Пари НН».

«Горлов хотел бы видеть в качестве своего ассистента Александра Точилина, с которым хорошо знаком. Еще в конце прошлого года между ними состоялся на эту тему телефонный разговор.

Кроме того, Горлов пригласил помощником Тимура Шипшева, известного по работе в Нальчике, Тамбове и «Кубани». По Шипшеву, по моим данным, вопрос решен», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

Точилина на посту главного тренера «Сочи» сменил Курбан Бердыев.

«Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ.

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