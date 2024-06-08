Точилин предложил тренера на замену Карпину в сборной России

Бывший динамовец Александр Точилин ответил, кто мог бы заменить главного тренера сборной России Валерия Карпина.
- У Карпина в августе истекает контракт.
- РФС готовится его продлить.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
– Кого вы видите оптимальным вариантом, чтобы продолжить эту линию Карпина?
– Из тех, кто занят в клубах… Думаю, что на сегодняшний момент яркая фигура, которая сразу приходит на ум, – это Сергей Семак. Это самый успешный тренер у нас. И соответственно, есть мнение, что он уже уже перерос клубный уровень. Выиграл все, что можно, и всем доказал. Следующая точка развития – это, наверное, сборная. Для каждого тренера она является вершиной карьеры.