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    • Точилин предложил тренера на замену Карпину в сборной России

    Точилин предложил тренера на замену Карпину в сборной России

    Бывший динамовец Александр Точилин ответил, кто мог бы заменить главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    • У Карпина в августе истекает контракт.
    • РФС готовится его продлить.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    – Кого вы видите оптимальным вариантом, чтобы продолжить эту линию Карпина?

    – Из тех, кто занят в клубах… Думаю, что на сегодняшний момент яркая фигура, которая сразу приходит на ум, – это Сергей Семак. Это самый успешный тренер у нас. И соответственно, есть мнение, что он уже уже перерос клубный уровень. Выиграл все, что можно, и всем доказал. Следующая точка развития – это, наверное, сборная. Для каждого тренера она является вершиной карьеры.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.06.2024 22:47
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    Комментарии (13)
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    WE ARE FOR PETER
    1717876708
    Семак с нашими не бельмес) бразилов если только натурализовать)
    Ответить
    Клим Чугункип
    1717876937
    Шо скаже Семак ? Сборная ближащие два -три года будет играть только товарняки. Нахрена ему это надо ?
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    ySS
    1717876940
    Семаку тож бразилок в сборную накупить?)
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717877246
    Сборная пошла по рукам...
    Ответить
    Gazelvagen877
    1717881965
    Там нет бразильцев. Семак не потянет. Выиграть с зенит-до жа нейро,+ купленные судьи(которые кстати теперь отстранены) и тренировать чисто русских- нет, не сможет!!!
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    DMитрий
    1717893002
    Уважаемый Дрочилин, я пропустил момент когда Карпин "перерос клубный уровень" чтобы выбирать по такому критерию.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1717897514
    Дрочилин обдрочился и пургу метёт
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    subbotaspartak
    1717902513
    . ...Выиграл все, что можно, и всем доказал. Следующая точка развития – это, наверное, сборная... В ней т выигрывать ничего не надо...
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    The only one
    1717912908
    А что, неплохая мысль. Решит все споры физрук или тренер? И очень хочется посмотреть, как Семак будет рулить без единого иностранца.
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    Loko_Roma
    1717919292
    Какой сейчас смысл менять коней, пока весит бан, игроки как никрути не будут показывать свой потенциал в товарниках
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