Точилин предложил тренера на замену Карпину в сборной России

Бывший динамовец Александр Точилин ответил, кто мог бы заменить главного тренера сборной России Валерия Карпина.

У Карпина в августе истекает контракт.

РФС готовится его продлить.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

– Кого вы видите оптимальным вариантом, чтобы продолжить эту линию Карпина?

– Из тех, кто занят в клубах… Думаю, что на сегодняшний момент яркая фигура, которая сразу приходит на ум, – это Сергей Семак. Это самый успешный тренер у нас. И соответственно, есть мнение, что он уже уже перерос клубный уровень. Выиграл все, что можно, и всем доказал. Следующая точка развития – это, наверное, сборная. Для каждого тренера она является вершиной карьеры.