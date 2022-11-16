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    Агент Синьков: «У игроков «Сочи» при Точилине совсем другое настроение»

    Футбольный агент Антон Синьков прокомментировал ситуацию в «Сочи», за который выступают трое его футболистов: Николай Заболотный, Иван Миладинович и Никита Бурмистров.

    «В нынешнем сезоне, учитывая матчи чемпионата и кубка, «Сочи» дважды сыграл на ноль, один раз – при непосредственном участии Заболотного. И здесь важно отметить Александра Точилина, сейчас у ребят совсем другое настроение во время тренировочного процесса. Это лишний раз доказывает: будь ты в своих снах хоть Джан Пьеро Гасперини, хоть Хосепом Гвардиолой, но если у тебя нет элементарных психологических качеств, если ты не можешь общаться с коллективом, то ты обречен. И именно ситуация с «Сочи» сейчас это ярко показывает.

    Мы понимаем, что в этом году каких-то серьезных задач клуб уже не будет решать скорее всего, надеюсь, Точилину дадут возможность провести сборы и именно он будет готовить команду, несмотря на различные слухи по поводу прихода нового тренера», – считает Синьков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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