Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Ингулец
Олимпик - Ингулец: обзор матча 02 мая 2021
Олимпик
02.05.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Ингулец
33'
D. Yanakov
48'
N. Sitchinava
87'
И. Шевцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Ингулец
87'
ГОЛ! 0:3!
И. Шевцов
72'
Замена
M. Plokhotniuk
️️️️
М. Шишка
72'
Замена
И. Шевцов
️️️️
D. Vasin
Желтая карточка
И. Зотько
68'
66'
Замена
Н. Квасный
️️️️
O. Sinogub
Замена
Бенито
️️️️
Т. Чогадзе
64'
59'
Замена
А. Козак
️️️️
D. Yanakov
48'
ГОЛ! 0:2!
N. Sitchinava
Пас отдал
Д. Балан
33'
ГОЛ! 0:1!
D. Yanakov
Пас отдал
N. Sitchinava
15'
Желтая карточка
D. Vasin
Желтая карточка
Т. Чогадзе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Таллес
АП
5
Issiar Drame
ЦФ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Ингулец
39
Денис Балан
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
23
Александр Кучеренко
ОП
28
Андрей Коробенко
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Олимпик
12
Бетим Халими
ВР
22
Богдан Векляк
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
8
Yevgeniy Mogil
ЦФ
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
73
Artem Malysh
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
2-4-1-3
13
Кичак
18
13
Зотько
8
Бабенко
42
Пасич
89
Политыло
14
30
Таллес
9
Чогадзе
34
Нкенг
5
1-2-2-5
39
Балан
76
Шишка
23
Кучеренко
28
Коробенко
5
Запорожец
0
1
0
89
9
9
Чогадзе
22
Бенито
22
Бенито
9
Чогадзе
89
99
Квасный
99
Квасный
89
77
10
Козак
10
Козак
77
76
Шишка
31
31
76
Шишка
0
90
Шевцов
90
Шевцов
0
Остались в запасе
Олимпик
Ингулец
8
Yevgeniy Mogil
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦЗ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
55
Джео Данни Экра
ОП
12
Бетим Халими
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
73
Artem Malysh
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
0
M. Bartulovic
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
8
Yevgeniy Mogil
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦЗ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
55
Джео Данни Экра
ОП
12
Бетим Халими
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
Остались в запасе
73
Artem Malysh
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
0
M. Bartulovic
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Олимпик - Ингулец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
Новости команд
Все
Олимпик
Ингулец
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+