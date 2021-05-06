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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Олимпик
Рух - Олимпик: обзор матча 06 мая 2021
Рух
06.05.2021, четверг, 19:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Олимпик
4'
О. Притула
17'
А. Борячук
26'
Ю. Климчук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Олимпик
Замена
Я. Карабин
️️️️
Б. Бойчук
89'
Желтая карточка
М. Стаменкович
82'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
Ю. Климчук
77'
Замена
В. Рунич
️️️️
О. Притула
76'
Замена
А. Кухарук
️️️️
А. Борячук
75'
71'
Замена
Д. Романовский
️️️️
T. Zaviysky
Желтая карточка
М. Белый
70'
35'
Желтая карточка
Бенито
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ю. Климчук
26'
ГОЛ! 2:0!
А. Борячук
Пас отдал
Б. Бойчук
17'
ГОЛ! 1:0!
О. Притула
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
13
Александр Бандура
ВР
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
22
Богдан Векляк
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
30
Таллес
АП
5
Issiar Drame
ЦФ
Рух
26
Давид Зец
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
17
Роман Карасюк
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
Олимпик
12
Бетим Халими
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Бандура
13
Стаменкович
29
Белый
2
Гагун
9
Мартынюк
5
Федорчук
10
Притула
70
Климчук
33
Мысык
10
Бойчук
23
Борячук
2-5-2-1
13
Кичак
22
Векляк
18
8
Бабенко
14
89
Политыло
42
Пасич
9
30
Таллес
22
Бенито
5
70
Климчук
15
15
70
Климчук
23
Борячук
88
Кухарук
88
Кухарук
23
Борячук
10
Притула
11
Рунич
11
Рунич
10
Притула
10
Бойчук
19
Карабин
19
Карабин
10
Бойчук
9
13
Романовский
13
Романовский
9
Остались в запасе
Рух
Олимпик
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
26
Давид Зец
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
12
Бетим Халими
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
Остались в запасе
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
26
Давид Зец
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
Остались в запасе
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
12
Бетим Халими
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Рух - Олимпик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Скиф
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