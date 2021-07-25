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    Иван Федик

    Тренер
    Имя Иван
    Фамилия Федик
    Гражданство Украина
    Дата рождения 9 июля 1987
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рух 6 2 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.07.2021 Металлист 1925 2 : 1 Рух
    01.08.2021 Ворскла 2 : 0 Рух
    07.08.2021 Рух 2 : 1 Верес
    15.08.2021 Колос 1 : 1 Рух
    21.08.2021 Днепр-1 2 : 0 Рух
    29.08.2021 Рух 1 : 0 Львов
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