УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты

«Шахтер» победил «Ворсклу» в матче 28 тура чемпионата Украины. Три очка донецкой команде принесли дубль Марлоса, а также мячи Коваленко и Алана Патрика.

В остальных встречах дня «Черноморец» уступил «Александрии», а «Сталь» поделила очки со «Звездой».

Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф. 28 тур

Шахтер – Ворскла – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Марлос, 23; 2:0 – Марлос, 47; 3:0 – Коваленко, 50; 3:1 – Коломоец, 53; 3:2 – Сергийчук, 62; 4:2 – Патрик, 88.

Черноморец – Александрия – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Старенький, 8; 0:2 – Грицук, 24 (с пенальти); 1:2 – Бобко, 50; 1:3 – Полярус, 77.

Сталь – Звезда – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Петров, 50; 1:1 – Кузык, 57 (с пенальти).

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