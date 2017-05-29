Главный тренер «Стали» (Каменское) Леонид Кучук может возглавить «Ростов». Сообщается, что белорусский специалист является основным претендентом на должность главного тренера желто-синих.

Ранее появилась информация, что в услугах 57-летнего наставника заинтересован «Локомотив», у руля которого он проработал с июня 2013 по сентябрь 2014 года. Также в РФПЛ Кучук с января по май 2013 года тренировал «Кубань».

Напомним, что большую часть минувшего сезона «Ростов» провел под руководством Ивана Данильянца.