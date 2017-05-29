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Кучук может возглавить «Ростов»

29 мая 2017, 17:11
23

Главный тренер «Стали» (Каменское) Леонид Кучук может возглавить «Ростов». Сообщается, что белорусский специалист является основным претендентом на должность главного тренера желто-синих.

Ранее появилась информация, что в услугах 57-летнего наставника заинтересован «Локомотив», у руля которого он проработал с июня 2013 по сентябрь 2014 года. Также в РФПЛ Кучук с января по май 2013 года тренировал «Кубань».

Напомним, что большую часть минувшего сезона «Ростов» провел под руководством Ивана Данильянца.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Украина. Плей-офф Ростов Сталь Кучук Леонид
Комментарии (23)
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МАКАРШВЕД
1496068629
Давно не было слышно Леониде Кучуке, как выгнали из Локомотива так пропал, сейчас опять на слуху, тренер не плохой , дали бы команду года на три был бы результат....
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dok66
1496069579
Только что была инфа о Локо . Сейчас уже Ростов ! Что здесь не так !
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maior-60
1496074321
Писец тогда Ростову.
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Таганский
1496075134
Может - не может.. Давайте дождемся оф. инфу, а потом уже обсудим..
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Serjoga
1496076004
Только не это дерьмо! Тихонов освобождается, Евдокимов-лучше они!
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Бугимен
1496076982
Кубань развалил, теперь Ростов развалит!
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Помпомпом
1496080186
Мне кажется, это ж*па для Ростова..
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baddy
1496081531
Уйдёт Бердыев и уведёт с собой ключевых игроков. Финансирования нет. Ростов уже ждут в Фнл, кто-бы не пришёл.
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yorgenbarenz
1496082313
Ростов! Держитесь за Курбана Бекиевича! Что уж,не найдёт такой большой город денег для нормального существования отличной команды?
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TAGANROG 161
1496093315
Пусть остаются Киря и Данильянц,да с уходом Бердыева у Ростова настанут тяжкие времена борьбы за выживание...(((
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